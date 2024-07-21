Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

21 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:07

Çay üreticisi için kritik karar belli oldu! Çaykur, çay alım kotasını düşürdü

Çay üreticisi için kritik karar belli oldu! Çaykur, çay alım kotasını düşürdü

Türkiye'nin gözbebeği çay tam 112 ülkeye satıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ihracattan da 13 milyon 914 bin 532 dolar gelir sağlandı.

ÇAY 112 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye, ocak-haziran döneminde 2 bin 898 ton çay ihraç ederek 13 milyon 914 bin 532 dolar gelir elde etti. İhracat 13 milyon 914 bin 532 dolar gelir getirdi.

EN ÇOK BELÇİKA ÇAY İÇTİ

En fazla çay ihraç edilen ülkeler Belçika, Birleşik Krallık ve ABD oldu.

Belçika'ya 5 milyon 246 bin 512, Birleşik Krallık'a 1 milyon 878 bin 642, ABD'ye de 1 milyon 9 bin 991 dolarlık çay satıldı.

ÇAY İHRACATININ YÜZDE 49'U RİZE'DEN

İhracatın yüzde 49'u Rize'den yapıldı. Rize'den yılın ilk yarısında 24 ülkeye 1870 ton çay ihraç edildi. 6 milyon 850 bin 514 dolar gelir sağlandı. Belçika, ABD ve KKTC, Rize'den en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

Geçen yıllardan farklı olarak Fransa, Singapur, Katar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bahreyn'e de Riza'den çay ihraç edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Moritanya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Ekvator Ginesi, Çekya, Burkina Faso, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay satışı gerçekleştirildi.