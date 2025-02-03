Tam 1381 engelli öğretmen atanacak! İşte 2025 yılı engelli öğretmen maaşları

03 Şubat 2025 12:49 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek" ifadelerini kullandı. Peki, engelli öğretmen maaşları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi verdi. 2025 yılında 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak. Peki, engelli öğretmen maaşı ne kadar 2025? Yeni atanan engelli öğretmen ne kadar maaş alınır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne konuştu.

Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

2025 yılında 1381 engelli öğretmen ataması için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Engelli öğretmenlerinin ek ders ücretleri diğer öğretmenlere kıyasla yüzde 25 daha yüksek hesaplanır. Bir haftada 30 saat ders veren öğretmen 15 saatin karşılığında maaş alırken, 15 saatin karşılığında ek ders ücreti alır. 1 ayda 4 hafta derse giren öğretmen 60 saat ek ders ücreti alır. Artan günlerde hesap edildiğinde 66 saatlik ek ders ücreti birikir. Ayrıca haftada 3 saat olmak üzere aylık 12 saatlik nöbet ücreti de bu hesaba eklenir ve toplamda 78 saat ek ders ücreti alınması gerekir. (Engelli öğretmenlerin nöbet ders zorunluluğu yoktur)

Öğretmen ek ders ücretleri saatlik 141 TL civarındadır. Bu rakam üzerinden hesaplanıldığında (17×141) 2397 TL’lik ek bir ücret karşımıza çıkar. Yüzde 25’lik fazla hesaplama da düşünüldüğünde 2997 TL’ye ulaşırız.

Engelli öğretmenlerin 20 saat için aldığı ücret aynı şekilde hesaplanır. Öğretmenler artı 10 saat de ek ders alır. (Toplam 30 saat) Engelli öğretmenler vergi dilimine giriyor ve vergi dilimine girerken maaşı artı ek dersi hesaplanıyor. Kendisinden damga vergisi artı gelir vergisi kesiliyor, damga vergisi ve gelir vergisi girdiği vergi dilimine göre azalıyor.

Ancak şöyle bir ayrıcalıkları var. Yüzde 40 ve üzeri yüzde 60 ve üzeri yüzde 90 ve üzeri gibi 1 2 3 kategoride engelli durumları bulunuyor. Bu engelli durumundan dolayı vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Ek dersi de maaşı ile zorunlu ders saati hesaplanır. Kesinti olur, kesinti de yine farklılık olur.

Derece kademenin 9A 1 olarak hesaplarsa yani ilk atandığı zaman alacağı maaş 9 derece bir kademe olarak olur.

Kademe her yıl artar 9A 2 olur, 9A 3 olur, daha sonra 8e 1 olur. Engelli öğretmen maaşları da buradaki dereceye göre değişir.