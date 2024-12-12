Tam 1.5 milyon lira faizsiz kredi verilecek: Bankalar nakit musluklarını açtı: İşte son başvuru tarihi ve şartları

12 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:49

Üniversiteden yeni mezun olmuş, kendi işini kurarak girişimciliğe ilk adımını atmak isteyenlere müjde geldi. Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, girişimcilere 1.5 milyon lira faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Bankalar ve KOSGEB kredi musluklarını açtı. İşsizlik taban yaptığı dönemde yeni iş kurmak isteyen gençler desteklenecek. Bu kapsamda Halkbank İlk Adım Kredisi ile 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi verilecek. Girişimciler için de 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli kredi sağlanacak. Faizsiz kredilere başvuru şartları da belli oldu.

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Halkbank​'tan KOSGEP İlk Adım Kredisi müjdesi duyuruldu. Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, girişimcilere 1.5 milyon lira faizsiz kredi verilecek. Kredi faizlerinin yüksek olduğu dönemde bu kredi iş kuracaklara ilaç olacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklenecek. Faizsiz kredi için son gün 31 Aralık.

TAM 1.5 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Bankalar ve KOSGEB kredi musluklarını girişimciler ve üniversite mezunlarına açtı. Halkbank'tan KOSGEP İlk Adım Kredisi müjdesi geldi. Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, işletme sahibi girişimcilere de faizsiz 1.5 milyon lira krediler verilemeye başlandı.

Bu faizsiz krediler ile gençlerin üretime katılması ve girişimde bulunması desteklenecek.

KOSGEB'in girişimcilere yönelik destek programı kapsamında sağladığı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1 Aralık'ta başladı. 1.5 milyon lira faizsiz kredi desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

HALKBANK'TAN KOSGEP İLK ADIM KREDİSİ

Halkbank İlk Adım Kredisi üniversite mezunlarına 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi sunacak.

Başvuru şartları şöyle;

En az yüzde 50 paya sahip olmak,

en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmak,

29 yaşını aşmamak.

kredi kullandırılacak firmanın azami 1 yıllık faaliyetinin olması,

firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olması,

Kredinin teminatına yüzde 80 Kredi Garanti Fonu kefaleti de sağlanıyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak.

KOSGEB'DEN GİRİŞİMCİLERE 1,5 MİLYONA KADAR FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB kapsamında İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. Dönem başvuru tarihleri ise 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında olacak.

ÜST LİMİTİNE 150 BİN TL DAHA EK DESTEK

1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli kredi desteğinde girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklenecek.

İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

HANGİ SEKTÖRLER FAİZSİZ KREDİ ALABİLECEK?

"İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

Desteklenecek giderler şöyle;