Tam 700 milyar dolar: Dijital altında büyük patlama

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İstanbul
Altın yatırımlarında dijital dönem giderek hız kazanıyor. Fiziki altına alternatif olarak sunulan dijital ürünlere ilgi artarken, piyasanın büyüklüğü de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) araştırması, dijital altının önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasında çok daha büyük bir yer edinebileceğini ortaya koydu.
12 binden fazla bireysel yatırımcı ve 20 sektör uzmanının katıldığı araştırmaya göre, dijital altına yönelik talep oldukça güçlü. Ancak yatırımcıların ilgisi henüz aynı ölçüde alıma dönüşmüş değil. Konsey, güven ve erişim konusundaki engellerin aşılması halinde pazarın ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.
Dijital altın piyasası, 2025 yılının başından bu yana yaklaşık üç kat genişleyerek 55 milyar dolara yaklaştı. Buna rağmen yaklaşık 13 trilyon dolarlık fiziki yatırım altını piyasasıyla karşılaştırıldığında dijital ürünlerin payı hâlâ yüzde 1'in altında bulunuyor. Dünya genelinde 70'ten fazla dijital altın ürünü yatırımcılara sunulurken, özellikle blokzincir tabanlı altın tokenlarında işlem hacimleri hızla yükseliyor.
Tokenleştirilmiş altının spot işlem hacmi, 2026'nın ilk çeyreğinde 90 milyar doları aşarak 2025 yılının tamamında gerçekleşen hacmi geride bıraktı. Yaklaşık 370 ton fiziki altına karşılık gelen dijital altın piyasasının büyüklüğü, küresel altın ETF varlıklarının yüzde 8'ine ulaşmış durumda.
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yatırımcıların dijital altına yönelik yaklaşımı oldu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, uygun koşulların sağlanması halinde dijital altına yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti.
Üstelik potansiyel talebin yüzde 65'i, daha önce hiç altın yatırımı yapmamış kişilerden geliyor. Bu da dijital altının yalnızca mevcut altın yatırımcılarını değil, yeni bir yatırımcı kitlesini de piyasaya çekebileceğini gösteriyor.
Yaş grupları arasındaki fark da dikkat çekiyor. Dijital altına yönelik farkındalık 25-34 yaş grubunda yüzde 50'ye ulaşırken, 55 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda bu oran yüzde 23'te kalıyor.
Dijital altının bankacılık ve ödeme uygulamalarına entegre edildiği Hindistan, Çin ve Endonezya gibi ülkelerde ise kullanım oranları diğer pazarlara göre yedi kata kadar çıkıyor.
Dünya Altın Konseyi, dijital altının büyümesinde dört unsurun öne çıkacağını belirtiyor: Güven, kolay erişim, yeni kullanım alanları ve rekabetçi fiyatlar. Özellikle güven konusu yatırımcılar açısından belirleyici. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 80'i, dijital altına yatırım yaparken hizmet sağlayıcısına duydukları güveni öncelikli koşul olarak görüyor. Konseyin temel senaryosuna göre dijital altın piyasası, yıllık ortalama yüzde 27 büyümeyle 2031 yılında 160-170 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabilir.
Ancak asıl büyük potansiyel daha uzun vadede ortaya çıkıyor. Yatırımcıların piyasaya girişini zorlaştıran engellerin kaldırılması durumunda, dijital altına yönelik potansiyel talebin 700 milyar dolara kadar yükselebileceği hesaplanıyor.
Bu rakam mevcut piyasa büyüklüğünden çok daha büyük bir talebe işaret etse de henüz gerçekleşmiş bir yatırım tutarını değil, uygun koşullarda ortaya çıkabilecek potansiyeli ifade ediyor. WGC Üst Yöneticisi David Tait de yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu ancak bu talebin geniş kitlelere ulaşabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Dijital altın, fiziki altının dijital platformlar üzerinden alınıp satılmasını ve saklanmasını sağlayan yatırım ürünlerine verilen genel isim.
Bu sistemde yatırımcıların altını doğrudan teslim alması gerekmiyor. İşlemler dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor ve küçük tutarlarla da altın yatırımı yapılabiliyor.
Bankalardaki altın hesapları bu ürünlere örnek gösterilirken, son dönemde blokzincir teknolojisiyle oluşturulan altın destekli tokenlar da öne çıkıyor.
PAX Gold (PAXG) ve Tether Gold (XAUT), bu alandaki en bilinen ürünler arasında yer alıyor. Fiziki altınla desteklendiği belirtilen bu dijital varlıklar, uygun kripto varlık platformlarında alınıp satılabiliyor.
Altın destekli tokenların değeri, dayanak aldıkları altının fiyatına bağlı olarak değişiyor.
Dijital altın piyasasında farklı şirketler tarafından çıkarılan ve belirli miktarda fiziki altını temsil eden çok sayıda token bulunuyor.
Tokenleştirilmiş altın piyasasında özellikle iki ürünün ağırlığı dikkat çekiyor. CoinGecko'nun 2026 raporuna göre PAX Gold (PAXG) ve Tether Gold (XAUT), tokenleştirilmiş emtia piyasasındaki büyümenin yaklaşık yüzde 89'unu oluşturdu. Her iki ürün de fiziki altınla desteklenen dijital varlıklar arasında öne çıkarken, yatırımcılara altın fiyatlarını dijital ortamda takip ederek işlem yapma imkânı sunuyor.