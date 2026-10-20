Tam 700 milyar dolar: Dijital altında büyük patlama

YATIRIMCILARIN YÜZDE 90'I DİJİTAL ALTINA SICAK BAKIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yatırımcıların dijital altına yönelik yaklaşımı oldu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, uygun koşulların sağlanması halinde dijital altına yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Üstelik potansiyel talebin yüzde 65'i, daha önce hiç altın yatırımı yapmamış kişilerden geliyor. Bu da dijital altının yalnızca mevcut altın yatırımcılarını değil, yeni bir yatırımcı kitlesini de piyasaya çekebileceğini gösteriyor.

Yaş grupları arasındaki fark da dikkat çekiyor. Dijital altına yönelik farkındalık 25-34 yaş grubunda yüzde 50'ye ulaşırken, 55 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda bu oran yüzde 23'te kalıyor.

Dijital altının bankacılık ve ödeme uygulamalarına entegre edildiği Hindistan, Çin ve Endonezya gibi ülkelerde ise kullanım oranları diğer pazarlara göre yedi kata kadar çıkıyor.