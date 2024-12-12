Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya, Ukrayna ve İsviçre karar verdi

12 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:16

Tam 8 merkez bankasının faiz kararları gelmeye başladı. Bu ekonomi adına yoğun geçiyor. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Küresel piyasalarda bu kritik karar sonrası bu hafta tam 8 Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok Merkez Bankasının faiz kararı gelecek. Kanada, Brezilya, Ukrayna ve İsviçre faiz kararını verdi. Gözler ECB'ye çevrildi

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

Tam 8 merkez bankası faiz için son sözünü söyleyecek. Yılın son faiz kararları açıklanmaya başlandı. Kanada​, Brezilya​, Ukrayna ve İsviçre​ faiz kararını verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı da bugün yapılacak.

MERKEZ BANKALARI YILIN SON FAİZİNİ AÇIKLIYOR

Küresel piyasalarda bu kritik karar sonrası bu hafta tam 8 Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok Merkez Bankasının faiz kararı gelecek.

KANADA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Kanada Merkez Bankası’nın üst üste 5. toplantısında faiz indirimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ülkede enflasyonun yavaşlaması nedeniyle ana faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 0,5'e çekti.

İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği ve 2024'te yüzde 1,0'a, gelecek yıl ise yüzde 1,5'e ulaşacağı tahmin edildi.

UKRAYNA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIŞI

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskı nedeniyle politika faizini 50 baz puan artırdığını duyurdu.

BREZİLYA FAİZ YÜKSELTTİ

Brezilya Merkez Bankası Çarşamba günü temel faiz oranını bir puan artırarak yüzde 12,25'e çıkardı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz toplantısı 12 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 520,0 puan,

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 20.465 puan,

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.311 puan,

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 34.919 puan,

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.448 puan,

İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11.785 puandan işlem görüyor.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 yani yarın saat 14.00'te açıklanacak.