Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya, Ukrayna ve İsviçre karar verdi

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya, Ukrayna ve İsviçre karar verdi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:16

Tam 8 merkez bankasının faiz kararları gelmeye başladı. Bu ekonomi adına yoğun geçiyor. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Küresel piyasalarda bu kritik karar sonrası bu hafta tam 8 Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok Merkez Bankasının faiz kararı gelecek. Kanada, Brezilya, Ukrayna ve İsviçre faiz kararını verdi. Gözler ECB'ye çevrildi

Tam 8 merkez bankası faiz için son sözünü söyleyecek. Yılın son faiz kararları açıklanmaya başlandı. Kanada​, Brezilya​, Ukrayna ve İsviçre​ faiz kararını verdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB)  faiz kararı toplantısı da bugün yapılacak. 

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 1. Resim

MERKEZ BANKALARI YILIN SON FAİZİNİ AÇIKLIYOR

Küresel piyasalarda bu kritik karar sonrası bu hafta tam 8 Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok Merkez Bankasının faiz kararı gelecek.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 2. Resim

KANADA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Kanada Merkez Bankası’nın üst üste 5. toplantısında faiz indirimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 3. Resim

İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ülkede enflasyonun yavaşlaması nedeniyle ana faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 0,5'e çekti. 

 İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği ve 2024'te yüzde 1,0'a, gelecek yıl ise yüzde 1,5'e ulaşacağı tahmin edildi.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 4. Resim

UKRAYNA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIŞI

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskı nedeniyle politika faizini 50 baz puan artırdığını duyurdu.

BREZİLYA FAİZ YÜKSELTTİ

Brezilya Merkez Bankası Çarşamba günü temel faiz oranını bir puan artırarak yüzde 12,25'e çıkardı. 

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 5. Resim

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz toplantısı 12 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 6. Resim

AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

  • Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 520,0 puan,
  • Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 20.465 puan,
  • İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.311 puan,
  • İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 34.919 puan,
  • Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.448 puan,
  • İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11.785 puandan işlem görüyor.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 7. Resim

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 yani yarın saat 14.00'te açıklanacak.

Tam 8 merkez bankası faiz açıklayacak! Kanada, Brezilya ve İsviçre karar verdi: Gözler ECB'ye çevrildi - 8. Resim

İlgili Haberler

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
kanadaisviçrebrezilya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...