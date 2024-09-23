Tapu harç oranlarında indirim sinyali! Ev alıp satacaklar dikkat

23 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:04

Ev alıp satacakları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tapu harçlarında indirim bekleniyor. Meclis gündemine getirilmesi beklenen tapu harç oranlarında indirim yapılması için yasa teklifi kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir rol oynayacak. İşte emlak alım-satım harcına yeni düzenlemenin detayları.

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AK Parti​, TBMM'nin açılması ile beraber gündeme getireceği ekonomi​ torba yasa​ teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirime gidilmesi için yasa teklifi verecek. Hükümet yeni emlak düzenlemesi için kolları sıvadı. Harç oranları aşağı çekilecek. Bu hamleyle birlikte kayıt dışılıkla mücadele bir üst seviyeye çıkılacak.

TAPU HARÇ ORANLARI İÇİN İNDİRİM​ TEKLİFİ

AK Parti, ekonomi kurmayları yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara resmen başladı.

Gayrimenkulde tapu harç oranları için düzenleme geliyor. Emlak alım satım harcına yeni düzenleme yapılacak. Ak Parti hükümeti, gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim için yasa tasarısı sunacak.

İKİ ORAN ARASINDAKİ FARK GİDERİLECEK

Sabah'ın haberine göre, mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olacak şekilde toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.

Harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden hesaplanırken belediyenin değeriyle gayrimenkulün gerçek değeri arasında fark oluşuyordu. Torba yasa teklifinde yer alması planlanan bu maddeye göre bu kayıt dışılık giderilecek.

Böylece alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. İndirim oranı şu an için net olmasa da alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin tespit edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak.

PİYASA BOZUCU EYLEMLER MERCEK ALTINA ALINACAK

Gayrimenkuller üzerinden elde edilmiş olan gelirlerin takibi ve daha sağlıklı fiyat oluşumları için piyasa bozucu eylemler mercek altına alınacak aksi durumlarda adli ve idari cezaları uygulanacak.