Tapu işlemlerinde büyük değişiklik! O tarihten itibaren geçerli olacak: Yapmayan işlemlerini gerçekleştiremeyecek

28 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:33

Tapu müdürlüklerinde yeni dönem başlıyor. Tapu müdürlüklerindeki işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için eski kimliklerin kullanımına son verecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak. Tapuda işi olan vatandaşların mağduriyet yaşamamak için eski nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmeleri gerekiyor.

Tapu sahiplerine kritik uyarı​ geldi. Tapu müdürlüklerindeki işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeni karar alındı. Bu karar tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar​, tapu müdürlüklerinde işlem gerçekleştiremeyecek.

TAPU SAHİPLERİNE UYARI YAPILDI

Tapu müdürlüklerinde yeni bir devir başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak. Vatandaşlar, yeni çipli kimlik kartları ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI ARTIK GEÇERLİ OLMAYACAK

Belirtilen tarihten itibaren kimliğini yenilemeyenler işlem yaptıramayacak. Bu kapsamda yeni yılda eski nüfus cüzdanları artık geçerli olmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milletvekillerine, eski yasama organı üyelerine ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgeleri ile avukat kimliklerinin geçerliliğini sürdürecek.