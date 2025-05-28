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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Tapu işlemlerinde yeni dönem! Bakanlıktan kritik adım: Binlerce kişi ifadeye çağrıldı

Gayrimenkul alım-satımında yeni dönem başladı. MEVA sistemi ile beyanlar mercek altına alınırken 81 ilde yapılan incelemede 9.150 kişiden tapu ile gerçek değer arasındaki fark için açıklama talep etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 11:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında geliştirdiği Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi ile gayrimenkul alım satımlarında yeni bir denetim sürecini başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) koordinasyonunda hayata geçirilen sistem, bu yıl içerisinde el değiştiren 16 binden fazla taşınmazı analiz etti. Gerçek satış bedeli ile tapuda beyan edilen değer arasında uyumsuzluk tespit edilen 9 bin 150 kişiden açıklama istendi.

Tapu işlemlerinde yeni dönem! Bakanlıktan kritik adım: Binlerce kişi ifadeye çağrıldı

KAYIT DIŞILIKLA DİJİTAL MÜCADELE

Gayrimenkul alım satım ve kira gelirleri üzerindeki vergi yükümlülüklerinin yakından takibi amacıyla geliştirilen MEVA Sistemi, GİB’in teknoloji ekiplerince coğrafi bilgi sistemi temelli olarak hazırlandı. Sistem, tapu, kadastro, yapı ruhsatı, ikametgah, banka kredisi, gayrimenkul ilanları ve değerleme raporları gibi pek çok veri kaynağını entegre şekilde kullanıyor. Harita üzerinden görsel analiz yapılabilen bu dijital platform sayesinde, gayrimenkullerin piyasa değerine yakın bedellerle işlem görüp görmediği tespit edilebiliyor.

Tapu işlemlerinde yeni dönem! Bakanlıktan kritik adım: Binlerce kişi ifadeye çağrıldı

VERİYE DAYALI DENETİM DÖNEMİ BAŞLADI

MEVA kısa süre önce 81 il merkezindeki defterdarlıklarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Özel ekiplerce yürütülen analizlerde, son 2-3 ay içerisinde gerçekleşen alım satım işlemleri incelenerek, beyan edilen tapu değerleri ile piyasa rayiçleri karşılaştırılıyor. Gerçek satış değerinden daha düşük bedelle işlem yapıldığı belirlenen taşınmazlar için alıcı ve satıcılardan açıklama talep ediliyor.

Bu süreçte, 9 bin 150 kişiye açıklama çağrısı gönderilirken, 2 bin 475 kişi gönüllü uyum göstererek toplamda 5,9 milyar liralık satış bedeli artışı bildirdi. Bu doğrultuda 113,9 milyon liralık tapu harcı, cezasız olarak pişmanlık hükümlerinden faydalanılarak ödendi. Gerekli açıklamayı yapmayan veya eksik harçlarını gönüllü şekilde ödemeyen mükellefler ise vergi incelemesine sevk ediliyor. Bu kişilerden, eksik harçların %25 vergi ziyaı cezasıyla tahsil edilmesi öngörülüyor.

Tapu işlemlerinde yeni dönem! Bakanlıktan kritik adım: Binlerce kişi ifadeye çağrıldı

BAKAN ŞİMŞEK: TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA uygulamasının yakın zamanda tüm vergi dairelerinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Şimşek, sistem sayesinde sadece alım satım değil, kira geliri elde edilip beyan edilmeyen gayrimenkullerin de tespit edileceğini belirtti. Bakan Şimşek, "Gayrimenkul işlemlerinde şeffaflığı artırarak, kayıt dışılığı azaltmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Tapu işlemlerinde yeni dönem! Bakanlıktan kritik adım: Binlerce kişi ifadeye çağrıldı

GERÇEK DEĞER ÜZERİNDEN İŞLEM ÇAĞRISI

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakanlık, tapuda işlem yapılmadan önce, gayrimenkulün gerçek piyasa değeri üzerinden beyan verilmesini ve gerekiyorsa pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak eksik harçların cezai işleme uğramadan ödenmesini öneriyor.

MEVA Sistemi ile birlikte Türkiye’de gayrimenkul piyasasında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı kurulması hedeflenirken, vergi kaybının önlenmesi ve kamu gelirlerinin artırılması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

MEVA sistemi nedir?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hemen her alanda çalışma yapan Bakanlık, gayrimenkullerin alınıp satılması ya da kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler ile ödenmesi gereken vergi ve harç gibi yükümlülüklerin takibi amacıyla MEVA Sistemi'ni devreye aldı.
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#Ekonomi
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