Tapu işlemlerinde yeni dönem! Saatlerde beklemek tarihe karışıyor: İşlemler artık böyle yapılacak

23 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:33

Tapu işlemlerinde devrim niteliğinde bir yeni başladı. Artık saatlerde tapu dairelerinde beklemek tarihe karışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun tapu müdürlüklerinde işlemleri hızlandırmak için yazılımsal robotlar ile bekleme süresini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu müdürlüklerinde işlem süreçlerini hızlandırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini devreye aldı. Özellikle yoğunluğu yüksek olan tapu müdürlüklerinde, bazı işlemler artık insan müdahalesine gerek kalmadan sanal zeka desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını hedefliyor.

ROBOTLAR 96 MÜDÜRLÜKTE HİZMET VERİYOR

Sanal zeka teknolojisiyle çalışan yazılımsal işlem robotları, şu anda Türkiye genelinde 96 tapu müdürlüğünde aktif olarak kullanılıyor. Ayrı ayrı sanal makineler üzerinde çalışan bu robotlar, başvuruları işleyerek müdürlük personeline havale ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

ROBOTLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka destekli robotlar, "Web Tapu" sistemi üzerinden yapılan başvuruları alarak işleme koyuyor. Sistem, robotların yetkinlik alanına giren işlemleri servisler aracılığıyla robot kullanıcılarına iletiyor. Robotlar, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) ara yüzünde gerekli işlemleri hazırlıyor, açıklamaları ekliyor ve tamamlanan başvuruları otomatik olarak havale havuzuna yönlendiriyor. Müdürlük personeli ise havale havuzundan bu başvuruları alarak işlemleri sonuçlandırıyor. Bu yenilikçi uygulama, vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmayı hedeflerken, tapu müdürlüklerindeki iş yükünü de önemli ölçüde hafifletmeyi amaçlıyor. Yapay zeka destekli robotların kullanım alanlarının ilerleyen dönemde daha da genişletilmesi planlanıyor.