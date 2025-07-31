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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet'e entegre edilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu kamu kurumlarının ardından vatandaşların da kullanımına açtı. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, uzun ve titiz çalışmaların ardından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu (TUCBS) hayata geçirdi. TÜRKSAT AŞ'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Başarıyla kullanılan sistem, artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

TÜM COĞRAFİ VERİLER ELİNİZİN ALTINDA

Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr adresinden ve turkiye.gov.tr adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek. Coğrafi Veri Talep Portalı sayesinde de 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

ARSANIN PLANI, ALT YAPISI TEK TIKLA ÖĞRENİLECEK

Arsa almak isteyenler, konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede muhtemel bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

KİM, HANGİ VERİYİ, HANGİ SEVİYEDE GÖREBİLİR?

Coğrafi veri paylaşım matrisleri, veri sahibi kurum tarafından oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu kullanan kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini veri sahibi kurum belirleyip denetliyor. Böylece stratejik verilerin güvenliği sağlanıyor.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

DOĞRULANMIŞ VERİYE KOLAY ERİŞİM

Kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenen verilerin belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabiliyor.

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet ile erişime açıldı! Artık tek tıkla tüm bilgilere ulaşılabilecek

ANLAŞILIR VE GÜVENİLİR BİLGİ

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki Veri Sözlüğü sayesinde Türkiye'de coğrafi veriler ortak bir dille daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetiliyor. Kurumlar, coğrafi verileri üretirken aynı terimleri ve kavramları kullanıyor. Bu sayede farklı kurumlar aynı konuyu aynı şekilde tanımladığı için veriler daha düzenli, anlaşılır ve güvenilir hale geliyor.

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ETİKETLER
#e-devlet
#Coğrafi Bilgi Sistemi
#Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu
#Coğrafi Veri
#Kamu Haritası
#Ekonomi
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