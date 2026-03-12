Menü Kapat
10°
Tapu sahipleri dikkat! İslam Memiş uyardı: Eviniz, arsanız elinizden gidebilir!

Mart 12, 2026 16:39
1
Finans Analisti İslam Memiş tapu

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüketicilerin dolandırıcılık vakalarına karşı ev ve diğer yatırımlarının tapularını korumak için kritik bir adımı hatırlattı.

2
tapu

Artan dijital dolandırıcılık vakaları ve kimlik hırsızlıkları, gayrimenkul sahipleri için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Özellikle sahte vekaletle yapılan satış girişimleri ve kimlik bilgisi sızıntıları, vatandaşların tapu güvenliğini riske atıyor.

 

3
Finans Analisti İslam Memiş tapu

Finans Analisti İslam Memiş, 10 dakikada yapılacak bir işlemle ev, arsa ve tüm yatırımlarınızın tapularını güvence altına alabileceğinizden bahsetti.

 

4
Dolandırıcılık tehditleri

Dolandırıcılık tehditlerine karşı en etkili ve tamamen ücretsiz önlemin e-Devlet üzerinden yapılabilen “Tapu Kilitleme” yani resmi adıyla İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi uygulaması olduğunu belirten Memiş, bu uygulama ile tüketicinin kendini güvenceye alabileceğini açıkladı.
 

5
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu dijital hizmet sayesinde, herhangi bir gayrimenkul (ev, arsa, dükkan vb.) sahibi, e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde taşınmazını koruma altına alabiliyor. 
 

6
Tapu kilitleme işlemi

Tapu kilitleme işlemini gerçekleştiren vatandaşların yazılı onayı olmadan tapularıyla ilgili hiçbir işlem yapılamıyor.
 

7
TAPU KİLİTLEME NEDİR?

Tapu kilitleme işlemi, bir taşınmazın sahibinin izni olmadan üzerinde hiçbir hukuki ya da resmi işlem yapılmamasını sağlayan dijital bir güvenlik önlemidir. 
 

8
sahte satış girişimleri

"İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" adıyla bilinen bu uygulama, tapu siciline işlenir ve mülk üzerinde satış, devir, ipotek gibi işlemler tamamen durdurulur. Bu sistem, özellikle sahte satış girişimleri, miras dolandırıcılıkları ve kimlik bilgisi ele geçirilerek yapılan işlemlere karşı etkin bir koruma sağlar. 
 

