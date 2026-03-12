Tapu sahipleri dikkat! İslam Memiş uyardı: Eviniz, arsanız elinizden gidebilir!

Dolandırıcılık tehditlerine karşı en etkili ve tamamen ücretsiz önlemin e-Devlet üzerinden yapılabilen “Tapu Kilitleme” yani resmi adıyla İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi uygulaması olduğunu belirten Memiş, bu uygulama ile tüketicinin kendini güvenceye alabileceğini açıkladı.

