Tapu sahipleri için 15 gün süre verildi: Son tarih 31 Aralık

02 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:30

Tapulu arazisi olan çiftçilere kritik uyarı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, kayıtların ardından listelerin 15 gün boyunca il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılacağını belirtti.

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Samsun​ Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Sağlam, tapulu araziler için başvuruların e-Devlet üzerinden veya ilçe tarım müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceğini, ancak ilk kez başvuru yapacak çiftçilerin doğrudan ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtti.

YENİ TARIM ARAZİLERİ İÇIN EK SÜRE

Sağlam, 31 Aralık 2024 tarihinden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazilerine ilişkin başvuruların 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca intikali henüz yapılmamış tarım arazileri için de aynı tarihe kadar taahhütname verilerek başvuru yapılabileceğini belirtti. Bu durumda, taahhütnamede tüm hissedarların beyan edilmesi halinde, ek hissedar bilgisi talep edilmeyecek.

ASKI SÜRECİ VE GÜNCELLEMELER

Taahhütnameyle başvuru yapılan arazilerin kayıtları, 15-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Sağlam, bu sürecin çiftçiler için kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. 2025 yılı ÇKS​ kaydı bulunan çiftçiler, tarımsal arazilerdeki ürün alım bilgilerini 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında güncelleyebilecek. Ayrıca ikinci ve üçüncü ürün ekimlerine dair bilgilerini ise 30 Haziran 2025 tarihine kadar beyan edebilecekler.