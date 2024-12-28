Tapu sahipleri için her şey sil baştan! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

28 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:26

Adalet Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri, tapu ve miras işlemlerinde köklü değişiklikler getirdi. Vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme ücretlerinde artışlar yapılırken, tapu sahipleri ve miras paylaşımı yapacaklar için yeni noterlik ücret tarifesi açıklandı.

2025 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak yeni noterlik ücret tarifesi, taşınmaz satışları, miras paylaşımı ve diğer noterlik hizmetlerini önemli ölçüde etkileyecek. Taşınmaz satışlarında artan değerlerle birlikte noter ücretlerindeki yükseliş, vatandaşların bütçelerinde ekstra bir yük oluşturacak. Özellikle yüksek değerli taşınmazlar ve miras işlemleri, bu artışlardan en çok etkilenen alanlar arasında yer alacak. Yeni tarifeye göre işlem yapacak kişilerin, mali planlamalarını dikkatlice yapmaları gerekecek.

YENİ NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Taşınmaz satışlarında noter ücreti, satış bedelinin binde biri oranında hesaplanacak. Ancak bu ücret, en az 500 TL ve en fazla 4.000 TL olacak şekilde sınırlandırıldı.

MİRAS PAYLAŞIMI

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerinde ücretlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. Yeni tarifeye göre noterler, bu işlemler için 2.016,38 TL talep edecek.

DİĞER NOTERLİK İŞLEMLERİ

Çeviri, karşılaştırma ve elektronik işlemler gibi hizmetlerin ücretleri de yeniden düzenlendi. Çeviri işlemlerinde noterler, her sayfa için 505,81 TL alacak.

ELEKTRONİK ORTAM İŞLEMLERİ

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde ücretler şu şekilde belirlendi: Veri tespiti işlemleri için 1 MB’a kadar 27,27 TL alınacak, sonraki her 1 MB için ise 13,64 TL ek ücret uygulanacak. Güvenli elektronik imza ile yapılan işlemler de bu tarifeye dahil olacak.

DEFTER AÇILIŞ ONAYLARI

100 sayfaya kadar olan defter açılışları için 19,10 TL, 100 sayfayı aşan her ek 100 sayfa için 7,16 TL ücret alınacak.

TAPU DEVİR VE MİRAS TESCİL İŞLEMLERİ

Tapu devri ve miras tescil işlemlerinde sabit bir ücret olan 19,12 TL uygulanacak.

DAİRE DIŞI HİZMETLER

Noterlerin ofis dışında gerçekleştirecekleri işlemler için günlük yol ödeneği 242,12 TL olarak belirlendi. Ayrıca, resmi ve özel kuruluşların kura, toplantı veya seçimlerinde tutanak düzenlenmesi gibi işlemler için noterler 2.218,22 TL ücret alacak.