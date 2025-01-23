Tapu sahiplerine 15 gün süre tanındı! O belgeyi almak zorunlu

23 Ocak 2025 13:43 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:50

Tarım ve Orman Bakanlığı, tapu sahiplerine belge zorunluluğu getirdi. Belgenin alınması için 15 gün süre tanındı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tapu sahiplerine belge zorunluluğu getirildi. Taahhütname kapsamındaki arazilerin kaydı, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle tamamlanacak. Mirasçıların veya hissedarların itirazları durumunda, itiraz edilen alanların kayıtları iptal edilecek. Verasetle gelen hisselerde de aynı prosedür uygulanacak.

İTİRAZ HALİNDE GEÇERSİZ SAYILACAK Mirasçıların veya hissedarların itiraz etmesi halinde, ilgili arazilere ait kayıtlar, taahhütname süresi sona erene kadar geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeyle tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf ve düzenli yürütülmesi amaçlanıyor.

BELGE TEMİNİ İÇİN 15 GÜN

Belge temini için çiftçilere 15 gün süre verildi. Verasetle iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilerde, mirasçıların ya da hissedarların itirazları kayıtların geçerliliğini etkileyecek. Mirasçılar ve hissedarlar dışındaki itirazlar dikkate alınmayacak.

MİRASÇILIK İSPATLANACAK

Tapu sicilinde malik vefat ettiğinde, tescil edilmemiş miras hakkına sahip araziler "intikali yapılmamış araziler" olarak değerlendirilecek. Bu tür arazilerde taahhütname başvurularına itiraz edilirse, mirasçılık belgesi talep edilecek. Hissesi olmayan kişiler adına başvurulan araziler için hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname sunulması zorunlu olacak.