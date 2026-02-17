Tapuda milyonları ilgilendiren gelişme! Düzenlemeden en çok etkilenecek 8 il belli oldu

MÜLKİYET ANLAŞMAZLIKLARI GİDERİLECEK

Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen, bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.