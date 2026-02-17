Tapuda milyonları ilgilendiren gelişme! Düzenlemeden en çok etkilenecek 8 il belli oldu

Kategoriler
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, orman vasfını kaybetmesine rağmen hukuki zeminde hâlâ 'orman' görünen ancak 2B statüsünde olmayan araziler genel kadastroya alınacak. Teklif yasalaştığı takdirde tapu ve devir işlemlerindeki belirsizlikler giderilecek. Teklifin detayları belli oldu. İşte milyonları ilgilendiren o gelişmenin detayları...
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; orman vasfını uzun yıllar önce yitirmesine rağmen mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görünen fakat 2B statüsünde de olmayan arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümü için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu araziler orman kadastrosundan çıkarılıp genel kadastroya alınacak.
TEKLİF İMZAYA AÇILDI
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif yasalaşırsa hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunları ortadan kalkacak.
MÜLKİYET ANLAŞMAZLIKLARI GİDERİLECEK
Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen, bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.
8 ŞEHİR ETKİLENECEK
Düzenlemeden en yoğun etkilenecek iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin yer alıyor.
Edinilen bilgiye göre düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde olduğu için kadastro işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan orman arazilerini, Kontrolü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bulunan ancak zaman içinde kentlerin genişlemesi yüzünden kullanım niteliğini kaybeden su yapıları ve çevresindeki alanları da kapsayacak.
STATÜ NETLEŞECEK
Teklifle kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecek. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmesine rağmen mevzuatta 'orman' sayılmaya devam eden taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi planlanıyor.
Teklif sadece eski orman arazilerini değil gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsıyor. Kontrolü DSİ'de bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülüyor.