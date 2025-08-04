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 | Bengü Sarıkuş

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

Dolandırıcılık çetelerinin yeni hedefi olan tapu sisteminde vatandaşın canını yakacak yeni senaryolar bulundu. Tapu sahibinin elindeki ev ve arsaları ele geçirmenin yolunu bulan dolandırıcılara karşı yapılabilecek tek çözüm e-Devlet'te saklı. İşte detaylar...

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı
KAYNAK:
KARAR
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:30

Tapusu olanları hedef alan çeteleri, kişinin üzerine kayıtlı arsa ve evleri ele geçirmenin yolunu buldu. Çalınan kimlik bilgileriyle evinizin, arsanızın veya dükkanınızın sizden habersiz bir şekilde satılma riski bulunuyor. Korkunç senaryoya karşı çözüm ise 'te bulunuyor. Tek yapmanız gereken ise ücretsiz olarak "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" yapmanız.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAPUNUZU KİLİTLEMEZSENİZ SİZDEN HABERSİZ SATILABİLİR

Tapu sahibi her vatandaşın sadece birkaç dakikada tapusunu kilitlemesi gerekiyor.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

TAPUMU NASIL KORUMAYA ALABİLİRİM?

İşte adım adım yapılması gerekenler:

E-Devlet'e Giriş Yapın: TC kimlik numaranız ve şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Web Tapu'ya Girin: Arama çubuğuna "Web Tapu" yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hizmetine tıklayın. Uygulamaya yönlendirileceksiniz.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

Beyan İşlemlerini Seçin: Web Tapu sistemine girdikten sonra sol taraftaki menüden "Beyan İşlemleri" sekmesine tıklayın. Uygulamayı Başlatın: Açılan ekrandan "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" seçeneğini kullanarak adınıza kayıtlı olan taşınmazlar için bu beyanı kolayca oluşturun.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

BU İŞLEM NE İŞE YARIYOR?

"İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" şerhini tapu kaydınıza eklediğinizde, o taşınmaz üzerinde sizin rızanız ve bilginiz olmadan hiçbir işlem (satış, ipotek, devir vb.) yapılamaz. Herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde, tapu müdürlüğü bu beyanı görecek ve işlemi durduracaktır. İşlem yapabilmek için yine sizin bizzat Web Tapu sistemine girerek bu kısıtlamayı kaldırmanız gerekmektedir.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Taşınmazlarınız sizden habersiz satılmasın! Çözümü e-Devlet'te saklı

UZMANLAR TAPU SAHİPLERİNİ UYARIYOR

Uzmanlar, artan riskleri ve veri sızıntıları karşısında tüm tapu sahiplerinin bu basit ve ücretsiz güvenlik önlemini alarak mülklerini güvence altına almalarını şiddetle tavsiye ediyor.

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ETİKETLER
#e-devlet
#dolandırıcılık
#tapü
#siber güvenlik
#Web Tapu
#Tapular
#Web Tapu
#Ekonomi
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