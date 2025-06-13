Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu devirlerinde gerçek satış bedelini gizleyenlere yönelik başlattığı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, rayiç bedelin altında satış beyan edenlerin izini yazılım taramalarıyla tespit ediyor. Son gelişmelere göre, gerçek rakamı gizleyen ev sahiplerini ağır para cezaları bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 14:00

Büyükşehirlerde taşınmaz satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki uçurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yılda yapılan yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden inceleniyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

İFADEYE ÇAĞRILAR BAŞLADI, YAZILI TEBLİGATLAR GÖNDERİLİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler için yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca taraflar, ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın yapıldığı bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüphe uyandıran işlemlerde cezai süreç hızla işliyor.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

TAPU HARCI EŞİT PAYLAŞILMALIYDI, UYGULAMA FARKLI

Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcıyla satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığını ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını açıkladı.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

E-DEVLET'TEN SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyardı.

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

CEZALAR KAPIDA

Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenleri yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcı hem satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermemekte kararlı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
600 bin işçinin gözü bu masada: Kamu işçisinin zam pazarlığında son viraj: İlk zam teklifi bugün geliyor
Hindistan'daki uçak faciası: Kazada ölenlerin ailelerine 115 bin dolar ödeme yapılacak
Memur maaşları netleşiyor: Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte unvanlara göre maaş zamları
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.