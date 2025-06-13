Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyen ev sahiplerine milyonlarca liralık ceza kapıda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu devirlerinde gerçek satış bedelini gizleyenlere yönelik başlattığı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, rayiç bedelin altında satış beyan edenlerin izini yazılım taramalarıyla tespit ediyor. Son gelişmelere göre, gerçek rakamı gizleyen ev sahiplerini ağır para cezaları bekliyor.

Büyükşehirlerde taşınmaz satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki uçurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yılda yapılan yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden inceleniyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

İFADEYE ÇAĞRILAR BAŞLADI, YAZILI TEBLİGATLAR GÖNDERİLİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler için yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca taraflar, ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın yapıldığı bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüphe uyandıran işlemlerde cezai süreç hızla işliyor.

TAPU HARCI EŞİT PAYLAŞILMALIYDI, UYGULAMA FARKLI

Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcıyla satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığını ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını açıkladı.

E-DEVLET'TEN SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyardı.

CEZALAR KAPIDA

Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenleri yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcı hem satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermemekte kararlı.