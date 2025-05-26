Tarife ertelemesi petrolü alevlendirdi

AB’ye uygulanacak yüzde 50’lik gümrük tarifesinin ertelenmesi, küresel petrol piyasalarında geçici de olsa iyimserlik oluşturdu. Gözler şimdi OPEC+ toplantısına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne uygulamayı planladığı yüzde 50 oranındaki gümrük tarifesini 9 Temmuz’a ertelemesi, enerji piyasalarında kısa süreli bir nefes aldırdı. Gerginliğin geçici olarak düşmesiyle birlikte petrol fiyatlarında hafif bir toparlanma görüldü.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 17 cent artarak 64,95 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise 15 cent yükselişle 61,68 dolara çıktı. Yatırımcılar bu gelişmeyi olumlu karşılasa da temkinli bekleyiş sürüyor. Çünkü temmuz ayında OPEC+ grubunun nasıl bir üretim kararı alacağı henüz net değil.

GÖZLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Piyasalar için esas belirleyici olan, OPEC+ grubunun temmuz ayında alacağı üretim kararı olacak. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi arz artırımı yönünde bir karar alınması hâlinde, fiyatlar yeniden baskı altına girebilir.

ING Groep NV Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson da bu noktaya dikkat çekiyor. Patterson, “Trump’ın tarife kararını ertelemesi piyasaya kısa vadeli bir destek sağladı. Ama esas mesele OPEC+’nın atacağı adım. Eğer büyük bir arz artışı kararı çıkarsa, yılın ikinci yarısında piyasalar ciddi şekilde tedarik fazlasıyla karşı karşıya kalabilir,” diyor.