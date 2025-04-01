Tarife korkusu ve Le Pen kararı Avrupa borsalarını sarstı

Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler ve Le Pen'e verilen siyasi yasak, Avrupa piyasalarında sert satışlara yol açtı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde küresel siyasi gelişmelerin gölgesinde sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifelerine ilişkin belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ederken, Fransa'daki siyasi deprem piyasaları adeta sarstı.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e Paris Ceza Mahkemesi tarafından verilen 5 yıllık siyasi men cezası, Avrupa genelinde satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,51 düşerek 533,92 puana geriledi.

TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE SATIŞLAR

Borsalarda en sert düşüş teknoloji ve otomotiv hisselerinde yaşandı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 2,01 değer kaybederken, bu satış dalgası hemen her sektöre yayıldı. Bankacılık endeksi yüzde 1,96, otomotiv hisseleri ise yüzde 2,60 oranında geriledi.

Öne çıkan ülke borsalarındaki tablo da pek iç açıcı değildi:

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 düşerek 8.582,81 puana indi .

. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,33 kayıpla 22.163,49 puana geriledi .

. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,77 azalarak 38.051,99 puana düştü .

. Fransa'da CAC 40 endeksi ise Le Pen kararının gölgesinde yüzde 1,58 düşerek 7.790,71 puandan kapandı.

LE PEN DAVASI SİYASETİ VE PİYASALARI KARIŞTIRDI

Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirme suçundan suçlu buldu. Mahkeme, Le Pen'e 5 yıl boyunca siyasi yasak getirdi; ayrıca 4 yıl hapis cezası (2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında) ve 100 bin avro para cezası verdi.

Bu karar, Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tüm dengeleri değiştirdi. Zira Le Pen, görev süresi dolan Emmanuel Macron'un ardından en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

Kararın açıklanmasının ardından sağ popülist çevrelerden, mahkemeyi "demokrasiye saldırı" olarak nitelendiren tepkiler yükseldi.

YATIRIMCI GÜVENİ YERLERDE

Fransa'da halihazırda devam eden yüksek bütçe açığı ve siyasi istikrarsızlık, son dönemde yatırımcı güvenini ciddi anlamda sarsmıştı. Bu kararlarla birlikte ülkenin risk primi yeniden yükselirken, şirketler ve yatırımcılar Fransız varlıklarından uzak durmayı tercih etti.