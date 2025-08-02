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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Tarifeler ve zayıf istihdam verileri piyasaları sarstı: ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı!

ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve beklentilerin altındaki istihdam verileri Wall Street'te satış dalgası yarattı. Dow Jones 500 puan düştü, Nasdaq’ta kayıp yüzde 2’yi aştı. Fed’den eylülde faiz indirimi beklentisi artarken, Trump istihdam verilerinin hileli olduğunu öne sürdü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:08

New York borsası, ABD yönetiminin birçok ticaret ortağına yönelik açıkladığı yeni tarife oranları ve zayıf gelen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 43.588,58 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,60 azalışla 6.238,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 kayıpla 20.650,13 puana indi.

Tarifeler ve zayıf istihdam verileri piyasaları sarstı: ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı!

TARİFELER RİSK ALGISINI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı 'ın tarifeler konusunda aldığı kararlar risk algısını artırırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle, karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi. Öte yandan Trump, dün Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzaladı.

Tarifeler ve zayıf istihdam verileri piyasaları sarstı: ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı!

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİNİN ALTINDA

Tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de açıklanan veriler ülkede istihdamın zayıfladığını gösterdi. Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde yapılan büyük aşağı yönlü revizyonlar da dikkati çekti.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının () eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.

Tarifeler ve zayıf istihdam verileri piyasaları sarstı: ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı!

TRUMP 'VERİLER HİLELİ' DEDİ

ABD Başkanı Trump ise temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi" yorumunda bulundu. Öte yandan, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) İmalat Sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de temmuzda 48'e inerek sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

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ETİKETLER
#fed
#abd ekonomisi
#Donald Trump
#New York Borsası
#Tarife Oranları
#İstihdam Verileri
#Faiz İndirme
#Ekonomi
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