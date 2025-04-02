Tarihi açıklama öncesi panik başladı! İslam Memiş: Bu hamleyi yapmayan pişman olur

Küresel düzeyde büyük değişimler bekleniyor. Finans analisti İslam Memiş'e göre, 2030 yılına kadar gerçek varlıklara yatırım yapmak, pasif gelir elde etmek, kendini geliştirmek gibi önlemler büyük önem taşıyor. Uzmana göre, önümüzdeki beş yıl boyunca dünyada büyük değişiklikler yaşanacak. Memiş, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yeni normal, hayat pahalılığıyla şekillenecek" diyerek finans piyasalarına dair önemli sorulara cevap verdi. Trump açıklamaları öncesinde ise piyasalarda son durum merak ediliyor.

Ekonomik belirsizlikler gölgesinde vatandaşlar varlıklarını korumayı amaçlıyor. Alternatif yatırım stratejileri hakkında konuşan finans analisti İslam Memiş, önemli uyarılarda bulundu. Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirim sürecinde bir frenleme yapabilir ve faizlerde değişiklik yapmayabilir. Hatta 2025 yılı içinde bir faiz artışı bile gündeme gelebilir" dedi.

2030’A KADAR NE YAPILMALI?

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Enflasyon rakamlarında kısa süreli düşüşler görülse de belirsizlik hakim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirim sürecinde bir frenleme yapabilir ve faizlerde değişiklik yapmayabilir. Hatta 2025 yılı içinde bir faiz artışı bile gündeme gelebilir.

Son iki yılda enflasyonun vatandaşlar üzerindeki etkisi oldukça ağır oldu. Enflasyonun düştüğü açıklansa bile, bu düşüş henüz raf fiyatlarına ve vatandaşın cebine yansımadan, ekonomi yeni belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. 2025 yılı, ekonomik olarak zorlayıcı bir yıl olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca dünyada büyük değişiklikler yaşanacak.

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN ALTIN REÇETE

2030 yılına kadar hazırlıklı olmak için şunlara dikkat etmek gerekiyor:

Gerçek varlıklara yatırım yapın: Altın, gümüş ve ekilebilir tarım arazileri gibi fiziki varlıklar satın alın.

Pasif gelir oluşturun: Konut veya arsa gibi kira getirisi sağlayan yatırımlara yönelin.

Sanal birikimlere güvenmeyin: Fiziki olmayan varlıkların riski daha yüksek olabilir.

Tasarruflu yaşayın: İsrafı azaltın ve mali planlamanızı sağlam yapın.

Kendinizi geliştirin: Okuyun, araştırın, eğitim alın ve sürekli yeni beceriler kazanın.

Çevrenizi dikkatli seçin: Bilinçsiz insanlardan uzak durarak, kaliteli ve güvenilir insanlarla vakit geçirin.

PİYASALAR ADINA HIZLI SORU CEVAP

Altın mı, gümüş mü? → Altın

Euro mu, dolar mı? → Euro

Konut mu, arsa mı? → Arsa

Elektrikli araç mı, yakıtlı araç mı? → Yakıtlı araç

Para güldürür mü, öldürür mü? → Güldürür

Aşk mı, para mı? → Kesinlikle para

KÜRESEL FİNANSIN YENİ ROTASI

Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 2030 yılına kadar ekonomi ve finans sistemleri köklü değişikliklere uğrayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yeni normal, hayat pahalılığıyla şekillenecek. Herkesin bu sürece hazırlıklı olması, bilinçli yatırım yapması ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Gelecek belirsiz olabilir, ancak doğru adımları atanlar bu süreçten güçlü çıkabilir."

TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün duyurması beklenen yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcılar dikkatlerini bu kritik açıklamaya çevirdi. Açıklama öncesi piyasalar şu şekilde;

Altın: Küresel riskler nedeniyle 3.126 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL: 37,95 seviyesinde yatay seyrediyor.

Petrol: Brent petrol 74,3 dolardan alıcı buluyor.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı "karşılıklı" tarifeleri uygulamaya koymaya hazırlanmasıyla rekor seviyeye yaklaştı.