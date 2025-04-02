Tarihi açıklama öncesi panik başladı! İslam Memiş: Bu hamleyi yapmayan pişman olur

Küresel düzeyde büyük değişimler bekleniyor. Finans analisti İslam Memiş'e göre, 2030 yılına kadar gerçek varlıklara yatırım yapmak, pasif gelir elde etmek, kendini geliştirmek gibi önlemler büyük önem taşıyor. Uzmana göre, önümüzdeki beş yıl boyunca dünyada büyük değişiklikler yaşanacak. Memiş, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yeni normal, hayat pahalılığıyla şekillenecek" diyerek finans piyasalarına dair önemli sorulara cevap verdi. Trump açıklamaları öncesinde ise piyasalarda son durum merak ediliyor.
Ekonomik belirsizlikler gölgesinde vatandaşlar varlıklarını korumayı amaçlıyor. Alternatif yatırım stratejileri hakkında konuşan finans analisti İslam Memiş, önemli uyarılarda bulundu. Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirim sürecinde bir frenleme yapabilir ve faizlerde değişiklik yapmayabilir. Hatta 2025 yılı içinde bir faiz artışı bile gündeme gelebilir" dedi.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;
"Türkiye zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Enflasyon rakamlarında kısa süreli düşüşler görülse de belirsizlik hakim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirim sürecinde bir frenleme yapabilir ve faizlerde değişiklik yapmayabilir. Hatta 2025 yılı içinde bir faiz artışı bile gündeme gelebilir.
Son iki yılda enflasyonun vatandaşlar üzerindeki etkisi oldukça ağır oldu. Enflasyonun düştüğü açıklansa bile, bu düşüş henüz raf fiyatlarına ve vatandaşın cebine yansımadan, ekonomi yeni belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. 2025 yılı, ekonomik olarak zorlayıcı bir yıl olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca dünyada büyük değişiklikler yaşanacak.
2030 yılına kadar hazırlıklı olmak için şunlara dikkat etmek gerekiyor:
Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 2030 yılına kadar ekonomi ve finans sistemleri köklü değişikliklere uğrayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve yeni normal, hayat pahalılığıyla şekillenecek. Herkesin bu sürece hazırlıklı olması, bilinçli yatırım yapması ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Gelecek belirsiz olabilir, ancak doğru adımları atanlar bu süreçten güçlü çıkabilir."
ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün duyurması beklenen yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcılar dikkatlerini bu kritik açıklamaya çevirdi. Açıklama öncesi piyasalar şu şekilde;
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı "karşılıklı" tarifeleri uygulamaya koymaya hazırlanmasıyla rekor seviyeye yaklaştı.