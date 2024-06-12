Tarihi görüşmeye damga vurdu, CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi

12 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:47

Ekonomi yönetimi tasarruf tedbirlerinden bir yumuşama olmayacağına dair sinyaller verirken milyonlar asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam bekliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geldiği görüşmelerde her iki konuda toplantı gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Mayıs ayı enflasyon verileriyle milyonların merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekli ve memurun Temmuz’da alacağı zam için haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Memurlar enflasyon farkına ek olarak yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı da alacak.

Buna göre, yılın ilk beş aylık döneminde enflasyon farkı yüzde 22,77 olarak açıklandı. Bununla beraber memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı.

Kulislerde ise memura refah payı verilmeyeceği konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kısa süre önce yaptığı bir açıklamada asgari ücrete ara zam için herhangi bir çalışmalarının olmadığının altını çizdi.

MASADA EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET YER ALDI

Siyasetin gündemine oturan tarihi görüşmede Özel'in, asgari ücrete temmuzda ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ettiği ifade edildi.

Ayrıca Özel’in çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdiği belirtildi.

Muhalefetin bu talepleri sonrasında akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları geldi. Erdoğan Yerel seçimler öncesinde Kütahya’da yaptığı açıklamada ‘Seyyanen bir zam yaparsak 7 bin TL, 10 bin TL gibi bir rakam, artış ile beraber, biz memurlarımıza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız’ ifadelerini kullandı.

PROGRAMA DEVAM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programıyla elde edilen kazanımların korunacağını vurguladığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ifade etmiştir. Görüşmede orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programıyla elde edilen kazanımların korunacağını vurgulanmıştır. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek'in bilgi vereceğini ifade etmiştir."

Öte yandan Çelik, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artırılmasının önemli olacağını ve Avrupa'da aşırı sağa cevap verilmesinin önem kazanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı bu ortaya çıkan faşizme karşı ortak hareket edilmesinin gerekliliğini belirtmiştir." dedi.