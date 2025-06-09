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 | Banu İriç

Tarihi plajda fiyat şoku: Giriş ücreti dudak uçuklattı, valilik olaya el koydu

Antalya’nın kalbinde, tarihi dokusuyla ünlü Mermerli Plajı bu kez gün batımıyla değil, bin TL’lik giriş ücretiyle gündeme geldi. Bayram tatilinde plaja adım atmak isteyenler karşılarında dudak uçuklatan fiyatlarla karşılaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Tartışmaların odağı haline gelen plajla ilgili Antalya Valiliği devreye girdi.

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Tarihi plajda fiyat şoku: Giriş ücreti dudak uçuklattı, valilik olaya el koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 19:26

Antalya'nın simge noktalarından Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan tarihi Mermerli Plajı, Kurban Bayramı tatilinde yüksek giriş ücretleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fişlerde, iki kişi için 2 bin TL ücret alındığı görülürken, tek kişi için girişin 1000 TL’ye ulaştığı iddiaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Tarihi plajda fiyat şoku: Giriş ücreti dudak uçuklattı, valilik olaya el koydu

ANTALYA VALİLİĞİ DUYURDU: "HERKESE AÇIK OLMA ŞARTIYLA" KİRALANDI

Tepkilerin büyümesi üzerine Antalya Valiliği’nden açıklama geldi. Plajın, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı AYDAŞ şirketi tarafından işletilmek üzere 28 Mayıs 2025 tarihinde Puding Otel’e, "herkese açık olmak şartıyla" kiralandığı belirtildi.

PLAJA GİRİŞ ÜCRETİ 500 LİRA OLARAK GÜNCELLENDİ

Valilik, otelle yapılan görüşmeler sonrası yeni düzenlemeye gidildiğini ve şezlong kira bedelinin bugünden itibaren 500 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Tarihi plajda fiyat şoku: Giriş ücreti dudak uçuklattı, valilik olaya el koydu

VALİ: “BURASI ANTALYA’NIN EN DEĞERLİ NOKTALARINDAN BİRİ”

Tartışmalar yeniden alevlenirken, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Vali Şahin, plajda kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenleme çalışması yürütüldüğünü hatırlatarak, “Antalya'nın en güzel noktası, ne yazık ki çok kötü bir durumdaydı. Tuvaletler kullanılamaz haldeydi, surlar çökmüş, bazı bölümler çöplüğe dönmüştü. 80 milyon TL’den fazla harcama yapıldı, daha da yapılacak” demişti.

Plajın valilik şirketi tarafından işletilmesinin hedeflendiğini ifade eden Şahin, fiyatların erişilebilir olmasını ve plajdan tüm halkın faydalanabilmesini istediklerini vurgulamıştı.

Tarihi plajda fiyat şoku: Giriş ücreti dudak uçuklattı, valilik olaya el koydu

Valiliğin açıklamasında işletmeci firmanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kerem Çankaya olduğu belirtilirken, fiyatların Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgesindeki ortalamalar dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

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