Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu! Çaldığında 4.5 milyardı, şimdi 10 milyar doları aştı

15 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:30

ABD’de, Bitfinex kripto para borsasından çalınan devasa Bitcoin miktarını aklayan bir hacker, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, ABD tarihindeki en büyük finansal el koyma olarak kayda geçti. Hack olayının ardından milyarlarca dolar değerine ulaşan Bitcoin'leri aklayan Ilya Lichtenstein, suçunu kabul etti.

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex borsasına yönelik siber saldırı​ düzenleyerek yaklaşık 120.000 Bitcoin​ çaldı. O dönemde 70 milyon dolar olan Bitcoin’lerin değeri, yıllar içinde artarak 4,5 milyar doları geçti. Bugünkü değeriyle Bitcoin'lerin değeri, iki katına çıkmış durumda.

Lichtenstein, Bitcoin’leri aklamak için eşi Heather Morgan ile iş birliği yaptı. Morgan, "Razzlekhan" takma adıyla tanınan bir rapçi ve sosyal medyada ünlü olmuş bir figür. Mahkeme belgelerine göre, Lichtenstein, Bitcoin'leri aklamak için sahte kimlikler, farklı kripto paralar arasında para transferi ve altın madeni paralar satın alma gibi karmaşık yöntemler kullandı. Lichtenstein, bu işlemleri aile seyahatlerinde kurye buluşmalarıyla tamamlayarak, parayı tekrar ABD'ye getirdi.

BUGÜNE KADAR EL KONULAN EN BÜYÜK MİKTAR

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çiftin suçlarını gizlemek için gelişmiş yöntemler kullandığı belirtildi. Çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto varlık, ABD Adalet Bakanlığı’nın bugüne kadar el koyduğu en büyük miktar oldu.

Morgan’ın sosyal medya fenomenliği ve “Wall Street’in timsahı” lakabıyla kendini tanıttığı rap videoları, olayın ardından viral hale geldi. Forbes gibi ünlü dergilerde "ekonomist, seri girişimci, yazılım yatırımcısı ve rapçi" olarak kendini tanıtan Morgan, ABD kamuoyunda büyük dikkat çekti. Morgan ve Lichtenstein, kendilerine yöneltilen para aklama suçlamalarını kabul etti. Morgan’ın cezasının açıklanması 18 Kasım'da bekleniyor.

Mahkeme, Lichtenstein’ın olaydan duyduğu pişmanlığı ifade ettiğini ve cezasını çektikten sonra siber suçlarla mücadeleye katkıda bulunmak istediğini belirtti. Mahkeme hakimi Colleen Kollar-Kotelly, “Bu suçların cezasız kalmayacağını göstermek önemli,” diyerek bu tür suçların sonuçları olduğunu vurguladı.