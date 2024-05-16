Tarım enflasyonu yüzde 2,71 arttı

16 May 2024 10:28 - Güncelleme : 16 May 2024 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,68 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE DE FİYATLAR ARTTI

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu.