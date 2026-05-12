Ekonomi
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Tarım Kredi 12-18 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu 2026! İndirimli ürünlerin listesi belli oldu

Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kampanyası ürün kataloğu yayımlandı. 12 Mayıs itibarıyla raflarda yerini alan Tarım Kredi Market aktüel ürünleri müşterilerin ilgisine sunuldu. Yenilenen KOOP Market broşüründe yine stoklarla sınırlı onlarca ürün dikkat çekti. Tarım Kredi Kooperatifi indirim günleri kapsamında satışa çıkacak tavuk, ayçiçek yağı, beyaz peynir ve kuruyemiş çeşitleri öne çıktı.

Tarım Kredi 12-18 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu 2026! İndirimli ürünlerin listesi belli oldu
12.05.2026
saat ikonu 20:17
12.05.2026
saat ikonu 20:17

Tarım Kredi Kooperatif Market, 12-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak güncel kataloğunu resmi olarak duyurdu. "Kat Kat Fırsat" sloganıyla temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş ürün grubunda fiyatlarını sabitleyen Tarım Kredi Marketlerde bu hafta indirime giren ürünler netleşti.

Öne çıkan indirimli ürünler arasında Anadolu Natürel Sızma Zeytinyağı, Tavuk Bonfile, Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir ve Anadolu Ayçiçek Yağı yer alıyor.
TARIM KREDİ 12-18 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

Anadolu Natürel Sızma Zeytinyağı (2 L): 525,00 TL

Tavuk Bonfile (KG): 259,00 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 G): 215,00 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 187,50 TL

Kırmızı Mercimek (2,5 KG): 199,90 TL

Tariş Sirke Çeşitleri: %25 İndirimli

Knorr Ürünleri: %25 İndirim fırsatı

Fish Fish Donuk Karides (500 G): 219,00 TL

Konet Donuk Pişmiş Dana Döner (250 G): 154,90 TL

Pidemiss Kıymalı Pide (3x125 G): 67,50 TL

Doyfarm Piliç Nugget (1 KG): 124,90 TL

Şişe Ayran (1500 ML): 52,50 TL

Dr. Oetker Kremşanti (144 G) + Pudra Şekeri (150 G): 67,50 TL

Namet Hindi Füme (60 G): 25,00 TL

Namet Hindi Salam (60 G): 19,90 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 G): 89,90 TL

Birlik Gurme Kakaolu Krema (%40 Fındıklı, 400 G): 199,00 TL

Tarsüt Tel, Örgü, Dil Peyniri (250 G): 109,00 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (500 G): 119,00 TL

Krema (%18 Yağlı, 200 ML): 47,90 TL

Marmarabirlik Gold Az Tuzlu Zeytin (800 G): 239,00 TL

Marmarabirlik Premium Siyah Zeytin (800 G): 329,00 TL

Limonata Çeşitleri (Sade / Karadut Aromalı, 1 L): 28,50 TL - 33,50 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı): 249,90 TL

Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li): 139,90 TL

Molfix Bebek Bezi Çeşitleri: 245,00 TL

Karışık Kuruyemiş Çeşitleri (200 G): 139,90 TL

Kabuklu Yer Fıstığı (1 KG): 154,90 TL

Kavrulmuş Antep Fıstığı (340 G): 529,00 TL

Kumda Kavrulmuş Leblebi (500 G): 175,00 TL

Sarıyer Şekersiz Kola (2,5 L): 53,50 TL

Naturel İç Fındık (180 G): 189,00 TL

Kavrulmuş Fındık (180 G): 249,00 TL

Gün Kurusu / Kuru Kayısı (200 G): 127,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

Pötibör Bisküvi (700 G): 52,90 TL

Demlik Poşet Çay (48'li): 46,90 TL

Dibek Kahvesi (200 G): 59,50 TL

Juss Soğuk Çay Şeftali (1 L): 24,50 TL

Master Colorist Premium Saç Boyası Çeşitleri: 79,00 TL

Parex Buzdolabı Poşeti (4 Al 3 Öde): 69,90 TL

Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri (4x70 G): 34,90 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 KG): 199,00 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı (1440 ML): 139,00 TL

Elidor Şampuan (400 ML) / Saç Kremi (350 ML): 119,90 TL

Fakir Halı & Koltuk Şampuanı (1000 ML): 79,50 TL

Elit Çamaşır Suyu (2,5 L): 49,90 TL

Elit Yüzey Temizleyici Çeşitleri (1500 ML): 46,90 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı (3 L): 179,00 TL

Ülker Kare Çikolata (Bitter - Sütlü / Antep Fıstıklı): 69,00 TL - 103,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi (4x61 G): 56,50 TL (İkinci ürün %50 indirimli)

Ülker Rondo Çilek Aromalı (8x61 G): 89,90 TL (İkinci üründe %50 indirim uygulanıyor)

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı: 83,00 TL (İkinci üründe %50 indirim fırsatı)

Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı: 57,50 TL (İkinci üründe %50 indirim uygulanacak)

Ülker Cocostar (7x22 G): 72,50 TL (İkinci ürün %50 indirimli)

Eti Hoşbeş Çeşitleri (142 G): 54,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Eti Nero Kakaolu (3x100 G): 65,45 TL (İkinci ürün için %50 indirim uygulanıyor)

