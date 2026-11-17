Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 17-23 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak güncel katalogda gıda ve temizlik ürünlerinde çeşitli indirimler sunuyor.

Temizlik ürünlerinden 1440 Ml Yumuşatıcı 125 TL, 7 Kg Toz Deterjan 289,90 TL olarak yer alıyor.

Donuk Bütün Piliç (kg) 89,00 TL, Sancak Baton Kavurma (Donuk kg) 1.325,00 TL ve Dana Isıl İşlem Görmüş Sucuk (kg) 699,00 TL gibi et ürünleri de bulunuyor.