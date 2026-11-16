Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-23 Kasım aktüel kataloğu 2026 broşürü: Bulaşık deterjanı, ayçiçek yağı, un, toz deterjan, havlu kağıt, diş macunu ve sabun çeşitleri geliyor

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İstanbul
Tarım Kredi Kooperatif marketleri tarafından yayımlanan yeni katalogda geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. 5 Litre Ayçiçek Yağı 459 TL olurken 350 Gram Nar Ekşisi 149 TL, 700 Gram Domates Salçası 59,90 TL, 3 KG Çay 775 TL, 25’li Poşet Çay 34,90 TL, 4’lü Espresso Fincan 99,90 TL, Bambu Kulplu Demlik 249,90 TL, 4x200 Bebe Bisküvisi 129,90 TL olacak. Temizlik ürünlerinden 1440 Ml Yumuşatıcı 125 TL, 7 Kg Toz Deterjan 289,90 TL, 4 Kg Ultra Çamaşır Suyu 135 TL, 60’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 239 TL, Havlu Kağıt 36,90 TL, 100’lü Yüzey Temizlik Havlusu 99 TL, Misvak Özlü Diş Macunu 114,90 TL, Zeytinyağlı Sabun 4’lü 99,90 TL, 400 Ml Şampuan Çeşitleri 69,90 TL, 700 Ml Dalin Şampuan 169 TL olacak. 1 Alana 1 Bedava Kampanyası’nda ise Sıvı Performans Deterjanı 150 TL, 3 Katlı 6’lı Tuvalet Kağıdı 75 TL’den satışa çıkacak. Atıştırmalık ürünler, bakliyat çeşitleri, kuruyemiş ürünleri hesaplı alışveriş imkanıyla müşterileri bekleyecek.
Donuk Bütün Piliç (kg): 89,00 TL
Sancak Baton Kavurma (Donuk kg): 1.325,00 TL
Dana Isıl İşlem Görmüş Sucuk (kg): 699,00 TL
Dana Macar Salam Dilimli (50 g): 30,90 TL
Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 189,00 TL
Dana Pastırma (120 g): 225,00 TL
Dondurulmuş Alabalık Fileto (500 g): 269,00 TL
Çipura (600 g): 339,00 TL
Somon Fileto (400 g): 299,00 TL
Dana Kıyma (Donuk 400 g): 220,00 TL
Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 g): 84,90 TL
Kuşbaşılı Kaşarlı, Kıymalı Pide (3x125 g): 165,00 TL
İşkembe Çorbası (Donuk 750 g): 189,90 TL
Ayak Paça Çorbası (Donuk 750 g): 199,90 TL
Kelle Paça Çorbası (Donuk 750 g): 219,90 TL
Parmak Patates (Dondurulmuş 1000 g): 79,90 TL
Çiğ Köfte (1000 g): 119,90 TL
Bergama Tulum Peyniri (400 g): 229,00 TL
Laktozsuz Süt (1 L): 52,00 TL
Taze Kaşar Peyniri Tam Yağlı (400 g): 199,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g): 259,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri (525 g): 289,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 489,00 TL
Üçgen Peynir (100 g): 26,45 TL
Labne (400 g): 95,00 TL
Erzincan Tulum Peyniri (300 g): 215,00 TL
Süzme Peynir (900 g): 219,00 TL
Jersey Peyniri Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (500 g): 269,00 TL
Kaşar Peynir (1000 g): 389,00 TL
Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 92,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 155,00 TL
Kakaolu Fındık Kreması (700 g): 149,90 TL
Üzüm Pekmezi (800 g): 189,90 TL
Tahin (300 g): 124,50 TL
Fındık Parçacıklı Sütlü Krema (330 g): 159,90 TL
Bitkisel Kremsos (200 ml): 19,90 TL
Ayran (1500 ml): 58,90 TL
Gezen Tavuk Yumurtası (10'lu): 85,00 TL
Çizik Yeşil Zeytin (400 g): 85,00 TL
Yeşil Zeytin Domat Kırma (900 g): 209,00 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 g): 165,00 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 g - Büyük Boy): 229,00 TL
Kuru Sele Siyah Zeytin (800 g): 265,00 TL
Yarım Yağlı Süt (1 L): 37,90 TL
Tereyağ (1000 g): 439,00 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri (700 g): 255,00 TL
Ayçiçek Yağı (5 L): 459,00 TL
Buğday Unu (2 kg): 59,90 TL
Bulgur Çeşitleri (1 kg): 38,90 TL
Nohut (1 kg): 54,50 TL
Kırmızı Mercimek (1 kg): 84,50 TL
Paket Margarin (250 g): 22,50 TL
Domates Salçası (700 g): 59,90 TL
Nar Ekşisi (350 g): 149,00 TL
Organik Sirke Çeşitleri (500 ml): 84,90 TL
İnce İyotlu Kaya Tuzu (500 g): 49,90 TL
Küp Şeker (1 kg): 57,50 TL
Osmancık Pirinç (5 kg): 329,90 TL
Mandalina (kg): 24,90 TL
Limon (kg): 24,90 TL
Portakal Nar Suyu (Donuk 1 L): 139,90 TL
Altın Gurme Çay (3 kg): 775,00 TL
Harman Siyah Çay (1 kg): 235,00 TL
Bardak Poşet Çay (25'li): 34,90 TL
Salep / Sıcak Çikolata (16-18,5 g): 6,50 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 L): 49,90 TL
Enerji İçeceği Çeşitleri (250 ml): 54,90 TL
Şalgam Suyu (2 L): 59,90 TL
Meyveli Maden Suyu (6'lı): 64,90 TL
Türk Kahvesi (100 g): 79,90 TL
Doğal Maden Suyu (6x200 ml): 49,90 TL
Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata (52 g): 39,90 TL
Pötibör Kremalı Sandviç Bisküvi (229 g): 44,90 TL
Kakaolu Mini Kek (180 g): 54,90 TL
Çikolata Kaplamalı Sandviç Bisküvi: 59,90 TL
Bebe Bisküvisi (4x200 g): 129,90 TL
Kuru Üzüm Çekirdeksiz (1 kg): 185,00 TL
Kavrulmuş Fındık (500 g): 409,00 TL
Fındıklı Bar (İkili alımda adet fiyatı): 26,95 TL
Cips Çeşitleri: 34,90 TL – 60,50 TL arası
Kare Çikolata Çeşitleri (70 g): 47,90 TL – 67,90 TL arası
Ay Çekirdeği (500 g): 87,00 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml): 125,00 TL
Toz Deterjan (7 kg): 289,90 TL
Ultra Çamaşır Suyu (4 kg): 135,00 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü (60'lı): 239,00 TL
Havlu Kağıt (Jumbo 1=2): 36,90 TL
Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 99,00 TL
Diş Macunu Çeşitleri (75-100 ml): 114,90 TL – 119,90 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ml): 39,50 TL
Zeytinyağlı Sabun (4x200 g): 99,90 TL
Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri (385-400 ml): 69,90 TL
Bebek Şampuanı (700 ml): 169,00 TL
3 Kartela Tıraş Bıçağı (İkili alımda adet): 18,45 TL
Sıvı Deterjan (2,31 L - İkili alımda adet): 150,00 TL
Bambu Kağıt Havlu (3 Katlı 6'lı - İkili alımda adet): 75,00 TL
Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı 16'lı - İkili alımda adet): 109,00 TL
Konsantre Yumuşatıcı (1440 ml): 189,00 TL
Çubuklu Oda Kokusu Çeşitleri (100 ml): 83,90 TL
Buzdolabı Poşeti (Orta Boy 20'li): 14,90 TL
Buzdolabı Poşeti (Orta & Küçük 4'lü Paket): 59,00 TL
Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı (16'lı): 34,00 TL
Çöp Torbası (Küçük/Orta/Büyük): 23,90 TL
Bulaşık Eldiveni: 41,90 TL
Magic Sünger (Tekli): 20,90 TL
Oluklu Sünger (5'li): 33,90 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (840 ml): 129,90 TL
Bulaşık Deterjanı (4 L): 139,00 TL
Cam Kase: 24,90 TL
Double Espresso Fincan (4'lü): 99,90 TL
Bambu Tabaklı Tombik Çay Bardağı Seti: 149,90 TL
Pratik Kapak Cam Mug: 229,90 TL
Bambu Kulplu Bal Kabağı Demlik (1300 ml): 249,90 TL