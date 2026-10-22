Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20-26 Ekim kataloğu belli oldu. Özellikle büyük gramajlı ürünlerin yer aldığı kataloğun indirimleri dikkat çekiyor. Raflarda yerlerini alacak olan ürünler arasında gıda ve temizlik ürünleri de bulunuyor. Tereyağından buzdolabı poşetine, beyaz peynirden bebek bezine kadar çeşit çeşit ürünün satışta olacağı 20-26 Ekim haftası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kataloğunda öne çıkanlar...

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HABERİN ÖZETİ Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında büyük gramajlı gıda ve temizlik ürünlerinde indirimlerin yer aldığı bir katalog yayımladı. Kataloğunda Osmancık pirinç 5 kg 389 TL, Taze kaşar peyniri 1 kg 459 TL ve Çay 3 kg 849 TL gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca Pilavlık bulgur 5 kg 189 TL, Kırmızı mercimek 2,5 kg 215 TL ve Yarım yağlı yoğurt 3 kg 145 TL gibi temel gıda maddeleri de indirimde. Temizlik ürünleri arasında Bulaşık deterjanı 4 L 149,90 TL, Sıvı sabun 4 L 152,90 TL ve Çamaşır yumuşatıcısı 5 L 169 TL yer alıyor. Bebek bezleri ve hijyenik ped çeşitleri de katalogda satışa sunulacak ürünler arasında.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 20-26 EKİM KATALOĞU



Osmancık pirinç 5 kg: 389 TL

Taze kaşar peyniri 1 kg: 459 TL

Çay 3 kg: 849 TL

Pilavlık bulgur 5 kg: 189 TL

Kırmızı mercimek 2,5 kg: 215 TL

Yarım yağlı yoğurt 3 kg: 145 TL

Margarin 6×250 g: 214,50 TL

Tahin 1 kg: 189 TL

Reçel 1.400 g: 199,90 TL

Türk kahvesi 200 g: 99 TL

Çikolata kreması 950 g: 189 TL

Bebek bisküvisi 4×200 g: 134,50 TL

Maden suyu 12'li: 99 TL

Baton salam 850 g: 169 TL

Piliç nugget 1 kg: 169 TL

Nugget 1 kg: 169 TL

Fermente dana kangal sucuk: 1.049 TL

Dana Macar salam 250 g: 119 TL

Gövde tavuk: 99,90 TL/kg

Süzme peynir 900 g: 229 TL

Olgunlaştırılmış beyaz peynir 900 g: 499 TL

Olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g: 359 TL

Milföy hamuru 1 kg: 155 TL

Kase margarin 500 g: 129 TL

Künefe 195 g: 79,90 TL

Siyah zeytin 1 kg: 165 TL

Topak tereyağı 500 g: 389 TL

Pötibör bisküvi 700 g: 57,90 TL

Gazlı içecek 2,5 L: 54,90 TL

Meyve suyu 1 L: 59,90 TL

Üzüm pekmezi 800 g: 189,90 TL

Bisküvi çeşitleri 4×61 g: 29,90 TL

Sandviç kek 184 g: 57,50 TL

Sandviç bisküvi 10×28 g: 64,90 TL

Mısır çerezi 150 g: 49,90 TL

Bulaşık deterjanı 4 L: 149,90 TL

Sıvı sabun 4 L: 152,90 TL

Çamaşır yumuşatıcısı 5 L: 169 TL

Çamaşır suyu 3.240 ml: 219,90 TL

Bulaşık makinesi kapsülü 60'lı: 249 TL

Çamaşır deterjanı 10 kg: 429 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 2.500 ml: 249,90 TL

Hijyenik ped çeşitleri: 55 TL

Bebek bezi çeşitleri: 379 TL

Bambu özlü kâğıt havlu 16'lı: 209,90 TL

Buzdolabı poşeti 80'li: 69,90 TL