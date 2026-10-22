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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:33

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Tarım Kredi Kooperatif Marketeri'nde 20-26 Ekim haftasında satışta olacak ürünler belli oldu. Bu hafta "XXL daha büyük daha ekonomik" başlığıyla büyük boy ürünler raflara çıkacak. Bu hafta raflarda 5 kilogramlık büyük boy pirinçten 5 litrelik çamaşır yumuşatıcılarına kadar çeşitli ürünler dip fiyatlarla satışta olacak. 1 kilogram tam yağlı kaşar peyniri 459 TL iken fermente dana sucuğun kilogram fiyatı 1049 TL'den satışa sunulacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu ve fiyat listesi...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:33

'nin 20-26 Ekim kataloğu belli oldu. Özellikle büyük gramajlı ürünlerin yer aldığı kataloğun indirimleri dikkat çekiyor. Raflarda yerlerini alacak olan ürünler arasında ve de bulunuyor. Tereyağından buzdolabı poşetine, beyaz peynirden bebek bezine kadar çeşit çeşit ürünün satışta olacağı 20-26 Ekim haftası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kataloğunda öne çıkanlar...

HABERİN ÖZETİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında büyük gramajlı gıda ve temizlik ürünlerinde indirimlerin yer aldığı bir katalog yayımladı.
Kataloğunda Osmancık pirinç 5 kg 389 TL, Taze kaşar peyniri 1 kg 459 TL ve Çay 3 kg 849 TL gibi ürünler bulunuyor.
Ayrıca Pilavlık bulgur 5 kg 189 TL, Kırmızı mercimek 2,5 kg 215 TL ve Yarım yağlı yoğurt 3 kg 145 TL gibi temel gıda maddeleri de indirimde.
Temizlik ürünleri arasında Bulaşık deterjanı 4 L 149,90 TL, Sıvı sabun 4 L 152,90 TL ve Çamaşır yumuşatıcısı 5 L 169 TL yer alıyor.
Bebek bezleri ve hijyenik ped çeşitleri de katalogda satışa sunulacak ürünler arasında.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 20-26 EKİM KATALOĞU

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...


Osmancık pirinç 5 kg: 389 TL
Taze kaşar peyniri 1 kg: 459 TL
Çay 3 kg: 849 TL
Pilavlık bulgur 5 kg: 189 TL
Kırmızı mercimek 2,5 kg: 215 TL
Yarım yağlı yoğurt 3 kg: 145 TL
Margarin 6×250 g: 214,50 TL
Tahin 1 kg: 189 TL
Reçel 1.400 g: 199,90 TL
Türk kahvesi 200 g: 99 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Çikolata kreması 950 g: 189 TL
Bebek bisküvisi 4×200 g: 134,50 TL
Maden suyu 12'li: 99 TL
Baton salam 850 g: 169 TL
Piliç nugget 1 kg: 169 TL
Nugget 1 kg: 169 TL
Fermente dana kangal sucuk: 1.049 TL
Dana Macar salam 250 g: 119 TL
Gövde tavuk: 99,90 TL/kg
Süzme peynir 900 g: 229 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Olgunlaştırılmış beyaz peynir 900 g: 499 TL
Olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g: 359 TL
Milföy hamuru 1 kg: 155 TL
Kase margarin 500 g: 129 TL
Künefe 195 g: 79,90 TL
Siyah zeytin 1 kg: 165 TL
Topak tereyağı 500 g: 389 TL
Pötibör bisküvi 700 g: 57,90 TL
Gazlı içecek 2,5 L: 54,90 TL
Meyve suyu 1 L: 59,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Üzüm pekmezi 800 g: 189,90 TL
Bisküvi çeşitleri 4×61 g: 29,90 TL
Sandviç kek 184 g: 57,50 TL
Sandviç bisküvi 10×28 g: 64,90 TL
Mısır çerezi 150 g: 49,90 TL
Bulaşık deterjanı 4 L: 149,90 TL
Sıvı sabun 4 L: 152,90 TL
Çamaşır yumuşatıcısı 5 L: 169 TL
Çamaşır suyu 3.240 ml: 219,90 TL
Bulaşık makinesi kapsülü 60'lı: 249 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, sucukta dip fiyatlar, büyük boy ürünler reyonlarda...

Çamaşır deterjanı 10 kg: 429 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 2.500 ml: 249,90 TL
Hijyenik ped çeşitleri: 55 TL
Bebek bezi çeşitleri: 379 TL
Bambu özlü kâğıt havlu 16'lı: 209,90 TL
Buzdolabı poşeti 80'li: 69,90 TL

 

ETİKETLER
#Gıda
#Temizlik Ürünleri
#tarım kredi kooperatif marketleri
#bebek bezi
#20-26 Ekim
#Ekonomi
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