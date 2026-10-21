Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-28 Ekim kataloğu! Pirinç, çay, bulgur, dana kangal sucuk geliyor

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İstanbul
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20-26 Ekim kataloğu belli oldu. Özellikle büyük gramajlı ürünlerin yer aldığı kataloğun indirimleri dikkat çekiyor. Raflarda yerlerini alacak olan ürünler arasında gıda ve temizlik ürünleri de bulunuyor. Tereyağından buzdolabı poşetine, beyaz peynirden bebek bezine kadar çeşit çeşit ürünün satışta olacağı 20-26 Ekim haftası Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kataloğunda öne çıkanlar...
Osmancık pirinç 5 kg: 389 TL
Taze kaşar peyniri 1 kg: 459 TL
Çay 3 kg: 849 TL
Pilavlık bulgur 5 kg: 189 TL
Kırmızı mercimek 2,5 kg: 215 TL
Yarım yağlı yoğurt 3 kg: 145 TL
Margarin 6×250 g: 214,50 TL
Tahin 1 kg: 189 TL
Reçel 1.400 g: 199,90 TL
Türk kahvesi 200 g: 99 TL
Çikolata kreması 950 g: 189 TL
Bebek bisküvisi 4×200 g: 134,50 TL
Maden suyu 12'li: 99 TL
Baton salam 850 g: 169 TL
Piliç nugget 1 kg: 169 TL
Nugget 1 kg: 169 TL
Fermente dana kangal sucuk: 1.049 TL
Dana Macar salam 250 g: 119 TL
Gövde tavuk: 99,90 TL/kg
Süzme peynir 900 g: 229 TL
Olgunlaştırılmış beyaz peynir 900 g: 499 TL
Olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g: 359 TL
Milföy hamuru 1 kg: 155 TL
Kase margarin 500 g: 129 TL
Künefe 195 g: 79,90 TL
Siyah zeytin 1 kg: 165 TL
Topak tereyağı 500 g: 389 TL
Pötibör bisküvi 700 g: 57,90 TL
Gazlı içecek 2,5 L: 54,90 TL
Meyve suyu 1 L: 59,90 TL
Üzüm pekmezi 800 g: 189,90 TL
Bisküvi çeşitleri 4×61 g: 29,90 TL
Sandviç kek 184 g: 57,50 TL
Sandviç bisküvi 10×28 g: 64,90 TL
Mısır çerezi 150 g: 49,90 TL
Bulaşık deterjanı 4 L: 149,90 TL
Sıvı sabun 4 L: 152,90 TL
Çamaşır yumuşatıcısı 5 L: 169 TL
Çamaşır suyu 3.240 ml: 219,90 TL
Bulaşık makinesi kapsülü 60'lı: 249 TL
Çamaşır deterjanı 10 kg: 429 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 2.500 ml: 249,90 TL
Hijyenik ped çeşitleri: 55 TL
Bebek bezi çeşitleri: 379 TL
Bambu özlü kâğıt havlu 16'lı: 209,90 TL
Buzdolabı poşeti 80'li: 69,90 TL