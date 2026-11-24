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İstanbul
Tarım Kredi 24-30 Kasım 2026 aktüel broşürü belli oldu. 24 Kasım Salı gününden itibaren birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Sos çeşitleri, pastacılık malzemeleri, turşu çeşitleri gibi birçok ürün %30 indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerlerini alırken kremalı bisküvi çeşitleri, hijyenik ped çeşitleri, şampuan ve çöp poşeti çeşitlerinde bir alana bir bedava fırsatı yaşanacak. Piliç donuk filetonun kilogram fiyatı 249 TL, dana parmak sucuğun kilogram fiyatı199 TL, dondurulmuş pizza 135 TL, donuk ilikli kemik suyu 79,90 TL, deodorant çeşitleri 109,90 TL, sök tak çiftlik araçları oyuncağı 119,90 TL, oda kokusu çeşitleri 83 TL, 15'li yumurta 79,90 TL, kakaolu fındık kreması 69,90 TL, kaymaksız yoğurt 79,90 TL, 400 gram karma yeşil zeytin 85 TL, yayla petek bal 329,90 TL, geleneksel reçel çeşitleri 54,50 TL, atom kış çayı 79,90 TL olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 24-30 Kasım aktüel broşürü...
Olgunlaştırılmış tam yağlı 3 dilimli koyun-inek peyniri 525 g 289 TL
Dana kavurma dilimli donuk 250 g 349 TL
Portakal (kg) 29,90 TL
Armut (kg) 49,90 TL
Süzme çiçek balı 850 g 329 TL
Doğal maden suyu 12'li 98,90 TL
Çok amaçlı temizleyici 1 L 99 TL
Toz deterjan 7,5 kg 289,90 TL
Tuvalet kâğıdı 48'li 349,90 TL
Dana kangal sucuk fermente (kg) 999 TL
Donuk tavuk fileto (kg) 249 TL
Donuk somon dilim fileto 400 g 309 TL
Dana kıyma (kg) 600 TL
Donuk pişmiş dana et döner 250 g 175 TL
Isıl işlem görmüş parmak sucuk 300 g 199 TL
Künefe 195 g 74,90 TL
Donuk ilikli kemik suyu 6 × 80 g 79,90 TL
Donuk mantı 400 g 79,90 TL
Dondurulmuş pizza 820 g 135,90 TL
Milföy hamuru 1 kg 154 TL
Donuk nar suyu 1 L 169,90 TL
Çamaşır sodası 500 g 55 TL
Konsantre yumuşatıcı 1 L 95 TL
Yumuşatıcı çeşitleri 3 L 119,90 TL
Bulaşık deterjanı 123,90 TL
Yüzey temizleyici 1 L 85 TL
Havlu kâğıt 16'lı 209,90 TL
Bulaşık deterjanı 65 TL
Çamaşır suyu 65 TL
Bulaşık makinesi kapsülü 189,90 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 79,90 TL
Çamaşır yumuşatıcısı 79,90 TL
Krem temizleyici 179 TL
Bebek bezi 309 TL
Streç film 139,90 TL
Oda spreyi 83 TL
Diş fırçası çeşitleri 49 TL
Diş macunu çeşitleri 129,90 TL
Sıvı sabun çeşitleri 134 TL
Sıvı sabun çeşitleri 109 TL
Erkek deodorant çeşitleri 109 TL
Deodorant çeşitleri 109 TL
Nemlendirici jel 149 TL
Sök-tak çiftlik araçları 119,90 TL
Tek kişilik battaniye 150 × 200 cm 269,90 TL
Çift kişilik battaniye 180 × 220 cm 299,90 TL
Süzme peynir tam yağlı 450 g 109 TL
Eski kaşar peyniri 350 g 199 TL
Olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g 329 TL
Taze kaşar peyniri 1.000 g 469 TL
Üçgen peynir 8'li 39 TL
Kefir 250 ml 29,90 TL
Süt 200 ml 12,90 TL
Tam yağlı süt 1 L 49,90 TL
Erzincan tulum peyniri 450 g 285 TL
Kaymaksız yoğurt 1.000 g 79 TL
Yarım yağlı yoğurt 3.000 g 149,90 TL
Kırma yeşil zeytin 85 TL
Yumurta L boy 15'li 79,90 TL
Petek bal 520 g 329,90 TL
Kakaolu fındık kreması 500 g 69,90 TL
Kakaolu fındık kreması 350 g 169,90 TL
Çikolatalı fındık kreması 950 g 189 TL
Fındık ezmesi 300 g 164,90 TL
Sade ve kakaolu helva 500 g 89,90 TL
Dut pekmezi 460 g 89,90 TL
Tahin 600 g 109,90 TL
Geleneksel reçel çeşitleri 380 g 54,50 TL
Vişne reçeli 380 g 89,90 TL
Fındık parçacıklı kakaolu krema 400 g 169,90 TL
Demlik poşet çay 48'li 59,90 TL
Çay bardağı 6'lı 89,90 TL
Kış çayı, nane limon ve zencefil çayı çeşitleri 79,90 TL
Türk kahvesi 200 g 99 TL
Kola 2,5 L 49,90 TL
Meyve suyu çeşitleri 56,90 TL
Kavrulmuş siyah ayçekirdeği 180 g 36,90 TL
Ceviz içi 150 g 94,90 TL
Kuru kayısı 200 g 125 TL
Çiğ karışık kuruyemiş 200 g 129 TL
Tuzlu fındık 500 g 379 TL
Antep fıstığı 340 g 439 TL
Mısır gevreği çeşitleri 41,90 TL
Sade ve çikolatalı gevrek çeşitleri 55,90 TL
Kek çeşitleri 12,90 TL
Bitter çikolata 50 g 19,90 TL
Gofret çeşitleri 39 TL
Gofret çeşitleri 49,90 TL
Hindistan cevizli çikolatalı atıştırmalık 46 TL
Yumuşak şeker çeşitleri 47,90 TL
Sandviç kek çeşitleri 53,90 TL
Cips çeşitleri 69,90 TL
Bisküvi çeşitleri 79 TL
Çikolatalı gofret çeşitleri 69,90 TL
Baharatlı mısır patlağı 26,90 TL
Pirinç patlağı çeşitleri 26,90 TL
Fırınlanmış pirinç patlağı 44,90 TL
Ayçiçek yağı 2 L 209 TL
Bitkisel susuz yağ 2 L 339 TL
Buğday unu 5 kg 149 TL
Osmancık pirinç 5 kg 389 TL
Baldo pirinç 5 kg 589 TL
Himalaya tuzu 500 g 54,50 TL
Tavuk çeşnili ve körili noodle 5'li 59,90 TL
Yeşil mercimek 1 kg 59,90 TL
Pilavlık bulgur 2,5 kg 97 TL
Nohut 2,5 kg 155 TL
Kırmızı mercimek 2,5 kg 209,90 TL
Yüzde 30 indirimli ürünler
Üzüm ve elma sirkesi çeşitleri
Turşu çeşitleri
Sos ve garnitür çeşitleri
Pastacılık malzemeleri
1 Alana 1 Bedava
Hijyenik ped çeşitlerinde bir alana bir bedava: Gece 14'lü, normal 24'lü, uzun 18'li.
Duş jeli çeşitlerinde bir alana bir bedava : Lavanta ve yasemin, deniz mineralleri.
Şampuan çeşitlerinde bir alana bir bedava
Çöp torbası çeşitlerinde bir alana bir bedava: Büyük boy ve orta boy.
6. Fındık kremalı, sade ve çikolatalı bisküvi çeşitlerinde bir alana bir bedava (4 × 61 g).