Tarım Kredi 24-30 Kasım 2026 aktüel broşürü belli oldu. 24 Kasım Salı gününden itibaren birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Sos çeşitleri, pastacılık malzemeleri, turşu çeşitleri gibi birçok ürün %30 indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerlerini alırken kremalı bisküvi çeşitleri, hijyenik ped çeşitleri, şampuan ve çöp poşeti çeşitlerinde bir alana bir bedava fırsatı yaşanacak. Piliç donuk filetonun kilogram fiyatı 249 TL, dana parmak sucuğun kilogram fiyatı199 TL, dondurulmuş pizza 135 TL, donuk ilikli kemik suyu 79,90 TL, deodorant çeşitleri 109,90 TL, sök tak çiftlik araçları oyuncağı 119,90 TL, oda kokusu çeşitleri 83 TL, 15'li yumurta 79,90 TL, kakaolu fındık kreması 69,90 TL, kaymaksız yoğurt 79,90 TL, 400 gram karma yeşil zeytin 85 TL, yayla petek bal 329,90 TL, geleneksel reçel çeşitleri 54,50 TL, atom kış çayı 79,90 TL olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 24-30 Kasım aktüel broşürü...

24-30 KASIM TARIM KREDİ AKTÜEL BROŞÜRÜ



Olgunlaştırılmış tam yağlı 3 dilimli koyun-inek peyniri 525 g 289 TL

Dana kavurma dilimli donuk 250 g 349 TL

Portakal (kg) 29,90 TL

Armut (kg) 49,90 TL

Süzme çiçek balı 850 g 329 TL

Doğal maden suyu 12'li 98,90 TL

Çok amaçlı temizleyici 1 L 99 TL

Toz deterjan 7,5 kg 289,90 TL

Tuvalet kâğıdı 48'li 349,90 TL

Dana kangal sucuk fermente (kg) 999 TL

Donuk tavuk fileto (kg) 249 TL

Donuk somon dilim fileto 400 g 309 TL

Dana kıyma (kg) 600 TL

Donuk pişmiş dana et döner 250 g 175 TL

Isıl işlem görmüş parmak sucuk 300 g 199 TL

Künefe 195 g 74,90 TL

Donuk ilikli kemik suyu 6 × 80 g 79,90 TL

Donuk mantı 400 g 79,90 TL

Dondurulmuş pizza 820 g 135,90 TL

Milföy hamuru 1 kg 154 TL

Donuk nar suyu 1 L 169,90 TL

Çamaşır sodası 500 g 55 TL

Konsantre yumuşatıcı 1 L 95 TL

Yumuşatıcı çeşitleri 3 L 119,90 TL

Bulaşık deterjanı 123,90 TL

Yüzey temizleyici 1 L 85 TL

Havlu kâğıt 16'lı 209,90 TL

Bulaşık deterjanı 65 TL

Çamaşır suyu 65 TL

Bulaşık makinesi kapsülü 189,90 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 79,90 TL

Çamaşır yumuşatıcısı 79,90 TL

Krem temizleyici 179 TL

Bebek bezi 309 TL

Streç film 139,90 TL

Oda spreyi 83 TL

Diş fırçası çeşitleri 49 TL

Diş macunu çeşitleri 129,90 TL

Sıvı sabun çeşitleri 134 TL

Sıvı sabun çeşitleri 109 TL

Erkek deodorant çeşitleri 109 TL

Deodorant çeşitleri 109 TL

Nemlendirici jel 149 TL

Sök-tak çiftlik araçları 119,90 TL

Tek kişilik battaniye 150 × 200 cm 269,90 TL

Çift kişilik battaniye 180 × 220 cm 299,90 TL

Süzme peynir tam yağlı 450 g 109 TL

Eski kaşar peyniri 350 g 199 TL

Olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 g 329 TL

Taze kaşar peyniri 1.000 g 469 TL

Üçgen peynir 8'li 39 TL

Kefir 250 ml 29,90 TL

Süt 200 ml 12,90 TL

Tam yağlı süt 1 L 49,90 TL

Erzincan tulum peyniri 450 g 285 TL

Kaymaksız yoğurt 1.000 g 79 TL

Yarım yağlı yoğurt 3.000 g 149,90 TL

Kırma yeşil zeytin 85 TL

Yumurta L boy 15'li 79,90 TL

Petek bal 520 g 329,90 TL

Kakaolu fındık kreması 500 g 69,90 TL

Kakaolu fındık kreması 350 g 169,90 TL

Çikolatalı fındık kreması 950 g 189 TL

Fındık ezmesi 300 g 164,90 TL

Sade ve kakaolu helva 500 g 89,90 TL

Dut pekmezi 460 g 89,90 TL

Tahin 600 g 109,90 TL

Geleneksel reçel çeşitleri 380 g 54,50 TL

Vişne reçeli 380 g 89,90 TL

Fındık parçacıklı kakaolu krema 400 g 169,90 TL

Demlik poşet çay 48'li 59,90 TL

Çay bardağı 6'lı 89,90 TL

Kış çayı, nane limon ve zencefil çayı çeşitleri 79,90 TL

Türk kahvesi 200 g 99 TL

Kola 2,5 L 49,90 TL

Meyve suyu çeşitleri 56,90 TL

Kavrulmuş siyah ayçekirdeği 180 g 36,90 TL

Ceviz içi 150 g 94,90 TL

Kuru kayısı 200 g 125 TL

Çiğ karışık kuruyemiş 200 g 129 TL

Tuzlu fındık 500 g 379 TL

Antep fıstığı 340 g 439 TL

Mısır gevreği çeşitleri 41,90 TL

Sade ve çikolatalı gevrek çeşitleri 55,90 TL

Kek çeşitleri 12,90 TL

Bitter çikolata 50 g 19,90 TL

Gofret çeşitleri 39 TL

Gofret çeşitleri 49,90 TL

Hindistan cevizli çikolatalı atıştırmalık 46 TL

Yumuşak şeker çeşitleri 47,90 TL

Sandviç kek çeşitleri 53,90 TL

Cips çeşitleri 69,90 TL

Bisküvi çeşitleri 79 TL

Çikolatalı gofret çeşitleri 69,90 TL

Baharatlı mısır patlağı 26,90 TL

Pirinç patlağı çeşitleri 26,90 TL

Fırınlanmış pirinç patlağı 44,90 TL

Ayçiçek yağı 2 L 209 TL

Bitkisel susuz yağ 2 L 339 TL

Buğday unu 5 kg 149 TL

Osmancık pirinç 5 kg 389 TL

Baldo pirinç 5 kg 589 TL

Himalaya tuzu 500 g 54,50 TL

Tavuk çeşnili ve körili noodle 5'li 59,90 TL

Yeşil mercimek 1 kg 59,90 TL

Pilavlık bulgur 2,5 kg 97 TL

Nohut 2,5 kg 155 TL

Kırmızı mercimek 2,5 kg 209,90 TL

Yüzde 30 indirimli ürünler

Üzüm ve elma sirkesi çeşitleri

Turşu çeşitleri

Sos ve garnitür çeşitleri

Pastacılık malzemeleri

1 Alana 1 Bedava

Hijyenik ped çeşitlerinde bir alana bir bedava: Gece 14'lü, normal 24'lü, uzun 18'li.

Duş jeli çeşitlerinde bir alana bir bedava : Lavanta ve yasemin, deniz mineralleri.

Şampuan çeşitlerinde bir alana bir bedava

Çöp torbası çeşitlerinde bir alana bir bedava: Büyük boy ve orta boy.

6. Fındık kremalı, sade ve çikolatalı bisküvi çeşitlerinde bir alana bir bedava (4 × 61 g).

