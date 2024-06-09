Tarım Kredi Kooperatif Market'te büyük bayram indirimi! Onlarca üründe Kurban Bayramı rüzgarı: Et, tavuk, peynir, bakliyat...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Haziran 2024 10:46 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:56
Tarım Kredi Kooperatif Market'te 9-23 Haziran tarihleri arasında bayram indirimleri yaşanacak. Kurban Bayramı'nda Tarım Kredi Kooperatif Market'te et, tavuk, peynir, bayram çikolatası, kolonya, bakliyat gibi birçok üründe indirim uygulanacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'te bayram indirim listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 9-23 Haziran Kurban Bayramı indirimler başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söylediği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde et, tavuk, bakliyat, peynir, bayram ürünleri dahil birçok üründe indirim yaşanacak.
İşte TKK market güncel bayram indirimli ürünler kataloğu;
Kaynak: Tgrthaber.com