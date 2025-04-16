Tarım ÜFE aylık ve yıllık yükseldi

Gelen TÜİK verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 31,54 aylık ise yüzde 6,91 arttı.
Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,17 artış gerçekleşti.
Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,17 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre;
Ana gruplarda bir önceki aya göre;
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.