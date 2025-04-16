Tarım ÜFE aylık ve yıllık yükseldi

Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,17 artış gerçekleşti.

TARIM ÜFE ARTTI

Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,17 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %7,36 artış,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,36 artış,

su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %2,27 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %9,61 artış,

çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %11,30 artış,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,07 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.