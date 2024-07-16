Tarım üretici fiyat enflasyonu yıllık yüzde 55 ivme kaybetti! Meyve fiyatları dalgalandı

16 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:46

TÜİK Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 54,58, aylık yüzde 1,95 artış gösterdi. Tarımda üretici fiyatları artışı böylece yıllık bazda son bir yılın en düşüğüne gerilemiş oldu.

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış yaşandı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 arttı.

MEYVE FİYATLARI DALGALANIYOR

TÜİK verilerine göre, Tarım-ÜFE'de özellikle meyve fiyatlarındaki değişim dikkat çekti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 156,24 ile yağlı meyveler alt grubunda yaşandı.

Aylık bazda ise en yüksek azalış yüzde yüzde 22,70 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda görüldü.

Yıllık bazda artışın en düşük artış yüzde 8,30 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 17,52 ile sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrularda, en büyük düşüş yüzde 22,70 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde oldu.