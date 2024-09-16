Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ağustosta azaldı! Balıkçılık ürünlerindeki yükseliş dikkat çekti

16 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:17

TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık olarak yüzde 32,10 artarken aylık olarak yüzde 1,56 azaldı.

TÜİK​ tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ağustos 2024​ verilerini duyurdu. Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 artış gerçekleşti.

TARIM ÜFE AĞUSTOSTA AZALDI

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %9,39 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürü

nlerde %9,31 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %6,03 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,19 artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.