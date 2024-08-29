Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Tarım ve gıda sanayi ihracatı yüzde 726 arttı: Bakan Bolat’tan çiftçileri sevindiren açıklama!

Tarım ve gıda sanayi ihracatı yüzde 726 arttı: Bakan Bolat’tan çiftçileri sevindiren açıklama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 20:35 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:48
Tarım ve gıda sanayi ihracatı yüzde 726 arttı: Bakan Bolat’tan çiftçileri sevindiren açıklama!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümet olarak, tarım politikalarını güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilere verilen destekleri artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve gıda sanayi ihracatı yüzde 726 arttı: Bakan Bolat’tan çiftçileri sevindiren açıklama! - 1. Resim

“İSTİKRARLI ARTTI”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldiğini bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel tarım ihracatındaki gerilemeye rağmen, Türkiye'nin bu pazardaki payının son 5 yılda istikrarlı şekilde arttığını ifade etti.

Tarım ve gıda sanayi ihracatı yüzde 726 arttı: Bakan Bolat’tan çiftçileri sevindiren açıklama! - 2. Resim

YÜZDE 726 ARTTI

Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının 2023'te yüzde 726 yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara yükselerek cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem hal ve pazar esnafımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumaya kararlıyız."

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...