Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 27,1 milyar Dolar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım sektörünün dış satımı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar doları bulurken, tarım sektörünün genel ihracat içerisindeki payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.
Tarım bünyesindeki 10 alt sektörden 3’ü kendi tarihlerinin en yüksek 9 aylık ihracat performansına imza attı:
En yüksek ihracata imza atan sektörlerin ana pazarları ve lider şehirleri de netleşti.
|Sektörler
|2025 (Bin $)
|2026 (Bin $)
|Değişim (%)
|Pay (%)
|I. TARIM TOPLAM
|25.994.239
|27.134.162
|%4,4
|%12,9
|A. Bitkisel Ürünler
|17.291.459
|18.250.951
|%5,5
|%8,7
|-- Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar
|9.035.002
|8.879.582
|-%1,7
|%4,2
|-- Yaş Meyve ve Sebze
|2.229.872
|3.169.984
|%42,2
|%1,5
|-- Fındık ve Mamulleri
|1.600.941
|1.920.866
|%20,0
|%0,9
|-- Meyve Sebze Mamulleri
|1.900.818
|1.830.062
|-%3,7
|%0,9
|-- Kuru Meyve ve Mamulleri
|1.216.970
|1.126.133
|-%7,5
|%0,5
|-- Tütün
|805.219
|929.558
|%15,4
|%0,4
|-- Zeytin ve Zeytinyağı
|381.396
|273.661
|-%28,2
|%0,1
|-- Süs Bitkileri ve Mamulleri
|121.242
|121.106
|-%0,1
|%0,1
|B. Hayvansal Ürünler
|2.856.391
|3.083.563
|%8,0
|%1,5
|-- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|2.856.391
|3.083.563
|%8,0
|%1,5
|C. Ağaç ve Orman Ürünleri
|5.846.389
|5.799.648
|-%0,8
|%2,7