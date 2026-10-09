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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:13

Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 27,1 milyar Dolar

ürkiye'nin tarım ürünlerine küresel pazarlardan gelen talep rekor getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2026 yılının ilk 9 ayında tarım sektörü ihracatı 27,1 milyar dolarla tüm zamanların ocak-eylül zirvesine ulaştı. Yaş meyve ve sebzede patlama yaşanırken; Irak, Rusya ve ABD en çok ihracat yapılan ülkeler öne çıktı. İşte rekorun detayları ve sektörlerin performans haritası...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 27,1 milyar Dolar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:13

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım sektörünün dış satımı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar doları bulurken, tarım sektörünün genel ihracat içerisindeki payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

3 SEKTÖR TARİHİ ZİRVE YAPTI: YAŞ MEYVE-SEBZE UÇUŞA GEÇTİ

Tarım bünyesindeki 10 alt sektörden 3’ü kendi tarihlerinin en yüksek 9 aylık ihracat performansına imza attı:

  • Yaş Meyve ve Sebze: İhracatını yüzde 42,2 gibi devasa bir oranla artırarak 3,2 milyar dolara çıkardı ve zirvenin sahibi oldu.
  • Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.
  • Tütün Sektörü: Yüzde 15,4 artış göstererek 929,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 27,1 milyar Dolar

REKORTMEN LİDERLER: IRAK, RUSYA VE ABD

En yüksek ihracata imza atan sektörlerin ana pazarları ve lider şehirleri de netleşti.

  • Meyve-Sebzede Lider Irak ve Mersin: Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık ihracat yaparken, il bazında şampiyonluğu 880,2 milyon dolarla Mersin göğüsledi.
  • Su Ürünlerinde Rusya ve Muğla: Su ürünleri ve hayvansal mamullerde Rusya 398,1 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, en çok ihracat 814,6 milyon dolarla Muğla'dan yapıldı.
  • Tütünde ABD ve İzmir: Tütün sektöründe ABD 157 milyon dolarla zirveye otururken, üretimin merkezi 677,9 milyon dolarla İzmir oldu.

OCAK - EYLÜL DÖNEMİ SEKTÖREL İHRACAT TABLOSU (BİN DOLAR)

Sektörler2025 (Bin $)2026 (Bin $)Değişim (%)Pay (%)
I. TARIM TOPLAM25.994.23927.134.162%4,4%12,9
A. Bitkisel Ürünler17.291.45918.250.951%5,5%8,7
-- Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar9.035.0028.879.582-%1,7%4,2
-- Yaş Meyve ve Sebze2.229.8723.169.984%42,2%1,5
-- Fındık ve Mamulleri1.600.9411.920.866%20,0%0,9
-- Meyve Sebze Mamulleri1.900.8181.830.062-%3,7%0,9
-- Kuru Meyve ve Mamulleri1.216.9701.126.133-%7,5%0,5
-- Tütün805.219929.558%15,4%0,4
-- Zeytin ve Zeytinyağı381.396273.661-%28,2%0,1
-- Süs Bitkileri ve Mamulleri121.242121.106-%0,1%0,1
B. Hayvansal Ürünler2.856.3913.083.563%8,0%1,5
-- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller2.856.3913.083.563%8,0%1,5
C. Ağaç ve Orman Ürünleri5.846.3895.799.648-%0,8%2,7
ETİKETLER
#Irak
#Su Ürünleri
#Tarım Sektörü
#Yaş Meyve Sebze
#Tİm
#Yaş Meyve Ve Sebze
#Tütün Sektörü
#Ekonomi
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