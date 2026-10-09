Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 27,1 milyar Dolar

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım sektörünün dış satımı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 5,2 artışla 211 milyar doları bulurken, tarım sektörünün genel ihracat içerisindeki payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

3 SEKTÖR TARİHİ ZİRVE YAPTI: YAŞ MEYVE-SEBZE UÇUŞA GEÇTİ

Tarım bünyesindeki 10 alt sektörden 3’ü kendi tarihlerinin en yüksek 9 aylık ihracat performansına imza attı:

Yaş Meyve ve Sebze: İhracatını yüzde 42,2 gibi devasa bir oranla artırarak 3,2 milyar dolara çıkardı ve zirvenin sahibi oldu.

İhracatını gibi devasa bir oranla artırarak çıkardı ve zirvenin sahibi oldu. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

artışla seviyesine ulaştı. Tütün Sektörü: Yüzde 15,4 artış göstererek 929,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

REKORTMEN LİDERLER: IRAK, RUSYA VE ABD

En yüksek ihracata imza atan sektörlerin ana pazarları ve lider şehirleri de netleşti.

Meyve-Sebzede Lider Irak ve Mersin: Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık ihracat yaparken, il bazında şampiyonluğu 880,2 milyon dolarla Mersin göğüsledi.

Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık ihracat yaparken, il bazında şampiyonluğu göğüsledi. Su Ürünlerinde Rusya ve Muğla: Su ürünleri ve hayvansal mamullerde Rusya 398,1 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, en çok ihracat 814,6 milyon dolarla Muğla'dan yapıldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde Rusya 398,1 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, en çok ihracat yapıldı. Tütünde ABD ve İzmir: Tütün sektöründe ABD 157 milyon dolarla zirveye otururken, üretimin merkezi 677,9 milyon dolarla İzmir oldu.

OCAK - EYLÜL DÖNEMİ SEKTÖREL İHRACAT TABLOSU (BİN DOLAR)