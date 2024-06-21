21 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:07

Tarımsal girdi fiyatlarının nisandaki artışı belli oldu

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 52,20 arttı, aylık yüzde 1,72 arttı.

Tarım-GFE'de 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,08 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,70 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,87 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %49,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %73,70 artış oldu.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %143,26 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %7,73 ile bina bakım masrafları oldu.