Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 52,20 arttı, aylık yüzde 1,72 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi TÜİK tarafından açıklandı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,73 ile bina bakım masrafları oldu.
Tarımsal girdi fiyatlarının nisandaki artışı belli oldu
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 52,20 arttı, aylık yüzde 1,72 arttı.
Tarım-GFE'de 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,08 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,70 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,87 artış yaşandı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %49,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %73,70 artış oldu.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %143,26 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %7,73 ile bina bakım masrafları oldu.