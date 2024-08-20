Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

20 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:17

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Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 artış gerçekleşti.

MAL VE HİZMETLER ENDEKSİ ARTTI

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,84 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,60 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 67,47 artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler oldu.