Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

20 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:09

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 41,60 aylık olarak yüzde 3,42 arttı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti.

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TÜİK​, tarımsal girdi fiyat endeksi​ temmuz 2024 verilerini açıkladı. Tarım-GFE​'de 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,65 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış yaşadı.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,32 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %53,06 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.