Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

21 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:05

TÜİK tarımsal girdi Fiyat endeksi, ağustos 2024 verilerini açıkladı. Gelen son dakika verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,25 aylık ise yüzde 1,39 arttı.

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Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde33,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,15 artış gerçekleşti.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.