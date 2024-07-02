Tarımsal hasılada Türkiye başarısı! Avrupa'da 1. dünyada ilk 10'da

02 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:27

Türkiye tarım alanında Avrupa’nın 1. ülkesi oldu.

GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da 1. dünyada ilk onda yer aldı.

Türkiye’nin tarım alanında Avrupa ve dünyadaki yeri büyük başarılara imza atmaya devam ediyor..

TÜRKİYE TARIMSAL HASILAYLA AVRUPA'DA BİRİNCİ

Dünya Bankası tarafından açıklanan tarımsal büyüme verilerinde Türkiye öne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

TARIMSAL GSYH 3 BAŞLIKTA İNCELENİYOR

Tarımsal GSYH TÜİK tarafından iktisadi faaliyet kollarına göre “Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık” başlığı altında inceleniyor.

Dünya Bankası da bu veriyi “Agriculture, Foresty and Fishing” başlığı altında açıklıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankasının verilerine göre, Türkiye, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Türkiye ise 68,5 milyar dolarlık tarımsal ekonomik büyüklüğü ile listede Meksika ve Pakistan’ın ardından 11. sırada bulunuyor.

Türkiye 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı elde etti.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin 64 yıllık dolar bazlı verileri ise şöyle;

TÜRKİYE'NİN DÜNYA İHRACATINDAKİ PAYI ARTTI

Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı da arttı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTO) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri kapsamında 2024 yılı ilk çeyreğinde, dünya ihracatı % 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olur iken, ülkemizin ihracatı % 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında ise, dünya ihracatı % 4,2 oranında düşüşle 23 trilyon 808 milyar dolar olurken, ülke ihracatı % 0,8 oranında artışla 257,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Küresel ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmiştir. Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile % 1,082 seviyesine yükseldi.