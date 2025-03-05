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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Tarımsal ücretlere rekor zam! İşçilerinin maaşları ikiye katlandı

TÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2024 verilerini açıkladı. Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2024 yılında yüzde 84,2 arttı. Tarımsal işçilerinin maaşları 2024’te neredeyse ikiye katlandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:38

Gelen TÜİK verilerine göre, tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu.

KADIN VE ERKEK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ZAMLI MAAŞLARI

Mevsimlik erkek işçi ücretleri %84,8 artış göstererek bin yedi TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise %85,9 artış göstererek 890 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için %94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL olurken, kadın işçiler için %90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu.

TARIM İŞÇİLERİNİN GELİRİ ARTIYOR

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü.

En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tarım işçisi nedir ne iş yapar?
Başkasının tarım alanında ekim, yetiştirme, ilaçlama, hasat gibi tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında ücretli/yevmiyeli veya ayni ödeme karşılığında, sürekli ya da mevsimlik olarak çalışan kişidir.
ETİKETLER
#tarım işçileri
#Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
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#Ekonomi
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