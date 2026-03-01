Tarlada 12 TL, markette 40 TL! İşte Şubat ayının zam şampiyonu

41 ÜRÜNDEN 28'İNDE FİYAT ARTIŞI

"Şubatta, markette 41 ürünün 28'inde fiyat artışı, 13’ünde ise fiyat azalışı görüldü. Söz konusu ayda, markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 50,3 ile marul oldu, bu fiyat artışını yüzde 34,2 ile sivri biber, yüzde 29,9 ile salatalık, yüzde 18,4 ile kabak ve yüzde 16,3 ile limon takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,2 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 11,9 ile domates, yüzde 11,7 ile kuru üzüm, yüzde 10,4 ile yeşil mercimek ve yüzde 9,8 ile zeytinyağı izledi.”

