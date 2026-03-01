Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tarlada 12 TL, markette 40 TL! İşte Şubat ayının zam şampiyonu

Mart 01, 2026 10:31
1
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubatta markette 41 ürünün 28'inde fiyat artışı, 13'ünde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.

2
şubat ayı üretici ve market fiyatları

Bayraktar, şubat ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 

3
üretici ve market arasındaki fiyat farkı

Şubatta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 229,7 ile karnabaharda görüldüğünü belirten Bayraktar, bu fiyat farkını yüzde 226,7 ile marulun, yüzde 223 ile kuru soğanın, yüzde 218,7 ile pırasanın takip ettiğini, karnabahar ve marulun 3,3 kat, kuru soğan ve pırasanın 3,2 kat fazlaya satıldığını aktardı.
 

4
fiyat artışı

Bayraktar, üreticide 12 lira 36 kuruş olan karnabaharın markette 40 lira 75 kuruşa, 16 lira 29 kuruş olan marulun 53 lira 20 kuruşa, 4 lira olan kuru soğanın 12 lira 92 kuruşa, 16 lira 18 kuruş olan pırasanın 51 lira 58 kuruşa satıldığını kaydetti. Şubatta fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve markette marul olduğuna, fiyatı en fazla düşen ürünün de markette yeşil soğan, üreticide ise karnabahar olduğuna işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
 

5
41 ÜRÜNDEN 28'İNDE FİYAT ARTIŞI

41 ÜRÜNDEN 28'İNDE FİYAT ARTIŞI

"Şubatta, markette 41 ürünün 28'inde fiyat artışı, 13’ünde ise fiyat azalışı görüldü. Söz konusu ayda, markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 50,3 ile marul oldu, bu fiyat artışını yüzde 34,2 ile sivri biber, yüzde 29,9 ile salatalık, yüzde 18,4 ile kabak ve yüzde 16,3 ile limon takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,2 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 11,9 ile domates, yüzde 11,7 ile kuru üzüm, yüzde 10,4 ile yeşil mercimek ve yüzde 9,8 ile zeytinyağı izledi.”
 

6
fiyat artışı

Bayraktar, şubatta üreticide 33 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını vurguladı. Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 29 ile karnabaharda görüldüğünün altını çizen Bayraktar, bu düşüşü yüzde 27,3 ile kuru soğan, yüzde 12,8 ile domates, yüzde 9,1 ile fındık ve yüzde 8,2 ile patatesin izlediğini bildirdi. Üreticide en çok fiyat artışının yüzde 49,9 ile marulda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu artışı yüzde 39,5 ile sivribiber, yüzde 37,8 ile patlıcan, yüzde 36,3 ile salatalık ve yüzde 31,9 ile maydanozun takip ettiğini belirtti.
 

7
salatalık, patlıcan ve sivri biber

Güzlük dönemde seralarda, salatalık, patlıcan ve sivri biber üretimine yönelen üreticilerin, baharlık sezonda domates üretimine yöneldiğini aktaran Bayraktar, domatesteki arz artışının üretici fiyatlarının düşmesine neden olurken salatalık, patlıcan ve sivri biberdeki arz düşüşünün fiyatların artmasına yol açtığını vurguladı. Talepteki azalmanın, karnabahar fiyatlarının gerilemesine neden olduğunun altını çizen Bayraktar, "Kuru soğandaki fiyat düşüşünün nedeni, yüksek rekolteye bağlı oluşan arz fazlası ile artan sıcaklıkların depolarda bozulmalara yol açmasıdır. Üreticilerimiz, ürün kaybını önlemek amacıyla soğanı düşük fiyatla piyasaya sunmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
 

8
marulda arz azalması

Bayraktar, bazı bölgelerde aşırı yağış sebebiyle hasadın yapılamamasının, marulda arz azalmasına neden olduğunu ve bu durumun üreticide marul fiyatlarını yükselttiğini ifade etti.
 

9
amonyum sülfat gübresi

Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından aldıkları fiyat verilerine göre şubatta, amonyum sülfat gübresinin yüzde 4,2, kompoze gübresinin yüzde 1,6, amonyum nitrat gübresinin yüzde 1,3, DAP gübresinin yüzde 0,5 artış gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
 

10
ÜRE gübresi

"Buna karşın, ÜRE gübresi yüzde 0,2 düştü. Geçen yılın şubat ayına göre, son bir yılda kompoze gübresi yüzde 38,5, üre gübresi yüzde 38,3, DAP gübresi yüzde 35,4, amonyum sülfat gübresi yüzde 33,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 29,3 arttı. Şubatta ocak ayına göre besi yemi yüzde 2,8, süt yemi yüzde 2,7, son bir yılda besi yemi yüzde 34,3, süt yemi yüzde 30,1 yükseldi."

 

11
elektrik fiyatları

Bayraktar, elektrik fiyatlarının yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatlarının yüzde 27,8 arttığını, şubatta mazot fiyatının aylık yüzde 5,1, yıllık yüzde 26,1 artış kaydettiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.