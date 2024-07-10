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Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:37

Antalya’da tarım işçiliği yapan Kadir Ziri, çalıştığı seranın aynısını memleketi Şanlıurfa’da kurmaya karar verdi. 2 yılda kendi işinin patronu olan 29 yaşındaki gencin masrafı 300 bin TL, kazancı ise 750 bin TL.

7 yıl tarlalarda çalışan tarım işçisi, aynı işi memleketinde kurup 2 yıl içinde kendi işinin patronu oldu ve artık paraya para demiyor.

29 YAŞINDA KENDİ İŞİNİ KURDU

Şanlıurfa'da yaşayan 29 yaşındaki Kadir Ziri, 2016 yılında tarım işçisi olarak Antalya'ya gitti. Bir serada 7 yıl boyunca çalışan Ziri, aynı işi memleketinde kurmaya karar verdi.

Ailesinin yaşadığı Suruç ilçesindeki kırsal Topçu Mahallesi'nde kendi serasını kurmayı düşünen Ziri, derme çatma bir yer yapıyla işe başladı.

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL - 1. Resim

MEMLEKETİNDE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Kısa süre içinde para kazanmaya başlayan Kadir Ziri, işlerini daha da geliştirip teknolojik bir sera oluşturdu. Seranın alanını da genişleten Ziri, 2 yılda kendi işinin patronu haline geldi.

Her dönümden yaklaşık 25 ton domates elde eden 29 yaşındaki genç, Suruç ilçesinin domates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaya başladı.

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL - 2. Resim

KAZANCI 750 BİN TL

Antalya'da çalışıp Suruç'ta sera kurduğunu söyleyen Kadir Ziri, "Masraf olarak 150 bin TL gübre ve ilacı var. 150 bin TL de fidesidir. Toplam 300 bin TL masrafı var. Şu ana kadar hemen hemen 750 bin liraya kadar satışımız oldu. Bir dönümden 20 ton elde ediyoruz. Çok iyi bakınca 25 ton ürün de kaldırıyoruz" diye konuştu.

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL - 3. Resim

"DEVLET DESTEK VERİRSE DAHA İYİ YAPARIZ"

Antalya'da da bu işi yaptığını söyleyen Ziri, "Suruç'un domates ihtiyacını hemen hemen biz karşılıyoruz. Şu anda 5 dönüm daha kattık. Toplam alanımız 15-16 dönüm olacak. Devlet bize destek verirse daha iyi yaparız. Burada 30 dönüm alanımız daha var, her yeri kaplarız" ifadelerini kullandı.

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL - 4. Resim

Domatesin kilosunu ortalama 12 ile 13 TL'ye sattığını söyleyen Kadir Ziri, raf fiyatının ise 15 TL ile 25 TL arasında olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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