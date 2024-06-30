Tartışmaların odağındaki yurt dışı çıkış harcı zammı rafa kalkıyor iddiası! Tepkiler mi erteledi?

30 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:43

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Yurt dışı çıkış harcında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yurt dışı çıkış harcı zammının TBMM'ye gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yer alması bekleniyordu.

Şu an 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 150 TL’den 3.000 liraya yükseltileceği kulislere yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yasalaşması beklenen vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasını ön gören çalışmanın ertelendiği iddia edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberibe göre, yurt dışı çıkış harcı için getirilmesi öngörülen zam tepkiler artınca yeni alternatiflerle masaya geldi.

Kamuoyunda konuyla ilgili tepkiler sürerken parti içinde harcın artırılmasına itiraz edenlerin olduğu aktarıldı.

İddiaya göre grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda konu yeniden görüşüldü.

BAZI KESİMLER MUAF TUTULACAK İDDİASI

Yurt dışı harç miktarı zamlanırsa öğrencilerin, hac ibadeti için yurtdışına çıkanların ve sınır ticareti yapanların muaf tutulacağı iddia edildi.

Yurt dışı harcı zammının şimdilik ertelenmesi gündeme geldi.

Masaya gelen öneriler, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında netleşecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yurt dışı çıkış harcı şu anda 150 TL olarak uygulanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Yurt dışı çıkış harcı için 3 bin TL ve her yıl değerleme oranında artış önerisinde bulundu.

AK Parti grubunun bu ücrete sıcak bakmadığı, yurt dışı çıkış harç ücretinde bin 500 TL'de mutabık kalındığı iddia edilmişti.