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 | Murat Makas

Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat

Fırsat veya kampanyalı ürünler çıktığında vatandaşlar tasarruf yaptığını zannediyor ancak uzmanlar uyarıyor. Cüzdanımızı zarara uğratan satın alımlara ilişkin ekonomistler uyarıyor. Uzmanlar bizi zarara sokan en şaşırtıcı satın alımları inceledi.

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Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 10:14

Hepimizin tasarruf sağlandığını hissettiğimiz harcamalar yapıyoruz ancak uzmanlar cüzdanlarımızın sessizce boşaldığını söylüyor. Toplu alımlardan markalı cilt bakım ürünlerine kadar algılanan tasarruf ay sonu aşırı harcamaları fark etmemize neden olabilir. Özellikle toplu alışverişlerde ürün kullanılmadığı zaman büyük zarara yol açabilir. Finans uzmanları parayı gereksiz eksilten en şaşırtıcı harcama alanlarını anlattı. Kalıcı tasarruflar için yapılan yanlışlar ortaya çıktı.

ÇÖPE GİDEN TOPLU ALIMLAR

Toplu satın alma genellikle mantıklı bir karar gibi görünür. Ancak, Commonwealth Strategy Advisors'ın kurucusu ve mali danışmanı Caleb Wood-Dagget, birçok insanın farkında olmadan bu alanda para harcadığını belirtti.
Caleb Wood, "Bir ürünü indirimli fiyata çok sayıda satın almak kulağa iyi bir fikir gibi gelebilir ancak yarısının son kullanma tarihi geçerse veya kullanılmaz hale gelirse, aslında hiçbir şey biriktirmiyorsunuz demektir" dedi Wood-Dagget. parayı bir kerede harcamak yerine, yavaş yavaş harcamayı önerdi.

Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat

InsuranceProviders.com'dan Melanie Musson ise "Ons başına fiyatı veya birim fiyatı dikkate almanız ve bunu daha küçük ambalajların fiyatıyla karşılaştırmanız gerekiyor" dedi.

LÜKS CİLT BAKIMI VE EN İYİ ALETLER

Lüks markalar, birinci sınıf içerikler veya son teknoloji özellikler vaat ediyor ancak bazen bütçe dostu bir alternatif de aynı sonucu verebiliyor. Musson, "Cilt bakımı ürünleri genellikle aynı içeriklerin çoğunu paylaşır. 100 dolarlık bir yüz losyonu şişesi ile 10 dolarlık bir şişedeki içerikleri karşılaştırırsanız ve aynı olduklarını görürseniz, sonucunuzun aynı olacağından emin olabilirsiniz" dedi. Özellikle sağlık ürünlerinde alınan ilaçların biriktirilmesinin büyük zararlara yol açtığı söyleniyor.

TOPLANAN BÜTÇE HAVAYOLU 'FIRSATLARI'

İndirimli havayollarıyla uçmak, gizli ücretler ortaya çıkana kadar kazanç gibi görülebilir. Miami Üniversitesi Farmer İşletme Okulu'nda muhasebe doçenti olan Michele Frank'e göre, "İndirimli havayolları daha düşük ücretler sunsa da koltuk seçimi, yiyecek, el bagajı ve basılı biniş kartları için ücret talep edebilirler. Bu ücretler hızla birikir ve bir yolcunun elde ettiğini düşündüğü 'indirimi' kaybetmesine neden olabilir" diyor.

Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat

Frank ayrıca indirimli havayollarının daha az uçağa sahip olma daha az rotaya uçma ve haftanın yalnızca belirli günlerinde uçma eğiliminde olduğunu söyledi. Bu uçuşunuz iptal edilirse, günlerce başka bir uçuşa binemeyebileceğiniz anlamına gelir, bu da otel odalarında ekstra günler geçirmeniz anlamına gelirse seyahatinize yüzlerce dolar ekleyebilir bu nedenle bu maliyetleri hesaba katmak önemlidir.

GEREKSİZ ALIŞVERİŞLERİN KREDİ KARTLARIYLA FİNANSE EDİLMESİ

Yüksek faizli finansman sessizce maliyetleri şişirir. Ekonomistler kredi kartlarındaki faizlere dikkat çekiyor. Finansçı Andrea Woroch, "Yapmanız gereken büyük bir satın alma planlıyorsanız ancak biriktirmek için yeterli paranız yoksa, büyük mağazalardaki %0 finansman kampanyalarına bakın" diyor.

Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat

MARKALI ÜRÜNLER

Jenerik bakkaliye ürünleri, ev eşyaları genellikle markalı ürünlerin kalitesini çok daha uygun fiyata sunuyor. Ekonomistler vatandaşların markalı giyim sektöründe uygulanan fiyatlardan tasarruf için daha farklı popüler olmayan markalara yönelmesi gerektiğini söylüyor.

Tasarruf zannediyoruz ama cep yakıyor! Paramızı bitiren bu ürünlere ve satın almalara dikkat

TAM OLARAK KULLANMADIĞINIZ SINIRSIZ MOBİL VERİ PLANLARI

Sınırsız veri size huzur verebilir, örneğin ayda 15 GB'ı nadiren aşıyorsanız, fazla ödeme yapıyor olabilirsiniz. WhistleOut'un yaptığı bir araştırma, Amerikalıların aşırı kablosuz veri planlarına yılda 1.500 dolar harcadığını buldu, Mint Mobile ise Amerikalıların %76'sının sınırsız veri planlarında olduğunu bildirdi. Ancak bunların %63'ü ayda 15 GB bile kullanmıyor.

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