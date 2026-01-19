Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler 2026! Torba Yasa'nın ardından taşerona kadro verilecek mi, son durum?

Taşerona kadro düzenlemesinde son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meclis'te çalışmaları devam eden Torba Yasa ile birlikte tekrardan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediyelerde görev yapan personellerin kadroya alınmasına yönelik beklentiler gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile birlikte taşeron olarak çalışan birçok işçi kadrolu statüye geçti. Ancak bu düzenlemelerden KİT ve belediye işleri yararlanamadı. KİT ve belediye işçileri tarafından taşerona kadro düzenlemesinde son durum araştırılmaya başlandı. İşçiler gündeme gelen Torba Yasa ile birlikte taşerona kadro düzenlemesi yapılacak mı, son durum ne sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte taşerona kadro düzenlemesinde son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler 2026! Torba Yasa'nın ardından taşerona kadro verilecek mi, son durum?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 10:01

Taşerone kadro düzenlemesi uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda taşeron işçilere yapılan düzenlemeyle birlikte kadro verilmişti. Ancak KİT ve belediye işçileri bu kadrolardan yararlanamamıştı. Meclis çalışmaları süren yeni 'nın gündeme gelmesiyle birlikte ise taşerona kadro düzenlemesi son durum merak edilmeye başlandı. KİT ve belediye işçileri tarafından taşerone kadro düzenlemesi yapılacak mı, hangi işçiler kadroya geçirilecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler 2026! Torba Yasa'nın ardından taşerona kadro verilecek mi, son durum?

TORBA YASA TAŞERONA İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Meclis'te çalışmaları devam eden yeni Torba Yasa'da taşerona kadro verilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin yer alıp, almadığına dair bir açıklama yapılmadı. İlk olarak 2023 yılında duyurulan taşerona kadro düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar iş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklar elde edecekler.

Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler 2026! Torba Yasa'nın ardından taşerona kadro verilecek mi, son durum?

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM 2026

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili yeni yapılmış herhangi bir açıklama yer almıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz yıl en son yaptığı açıklamada "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor" açıklamalarında bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin devam ettiğinin altını çizmişti. Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yürürlüğe giriş tarihi henüz netleşmedi. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
#torba yasa
#Taşeron Işçileri
#Iş Güvencesi
#Tacheron Kadro
#Kiit Işçileri
#Kadro Düzenlemesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.