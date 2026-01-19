Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler 2026! Torba Yasa'nın ardından taşerona kadro verilecek mi, son durum?

Taşerone kadro düzenlemesi uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda taşeron işçilere yapılan düzenlemeyle birlikte kadro verilmişti. Ancak KİT ve belediye işçileri bu kadrolardan yararlanamamıştı. Meclis çalışmaları süren yeni Torba Yasa'nın gündeme gelmesiyle birlikte ise taşerona kadro düzenlemesi son durum merak edilmeye başlandı. KİT ve belediye işçileri tarafından taşerone kadro düzenlemesi yapılacak mı, hangi işçiler kadroya geçirilecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TORBA YASA TAŞERONA İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Meclis'te çalışmaları devam eden yeni Torba Yasa'da taşerona kadro verilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin yer alıp, almadığına dair bir açıklama yapılmadı. İlk olarak 2023 yılında duyurulan taşerona kadro düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar iş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklar elde edecekler.

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM 2026

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili yeni yapılmış herhangi bir açıklama yer almıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz yıl en son yaptığı açıklamada "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor" açıklamalarında bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin devam ettiğinin altını çizmişti. Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yürürlüğe giriş tarihi henüz netleşmedi. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.