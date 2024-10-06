Taşıt kredi faizleri için düşüş kapıda! Otomobil alıcılarına umut olacak ilk sinyal geldi

06 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:59

Tüketiciler taşıt kredisi faiz oranlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Yüksek borçlanma maliyetleriyle boğuşan otomobil alıcılarına umut olacak ilk sinyal bankalardan geldi. Otomobil kredileri de dahil olmak üzere tüketici kredilerinde düşüş beklentisi arttı. Yılın son çeyreğinde taşıt kredisi başta olmak üzere faizlerde düşüş yaşanabileceğine dair sinyal geldi.

Merkez Bankası faiz oranlarını yavaş yavaş düşürse bile, birçok tüketici daha iyi araç kredisi koşulları için beklemeye değip değmeyeceğini merak ediyor. Borç verenler ihtiyatlı davranıyor ve artan maliyetleri hala tüketicilere yansıtıyor. Daha yüksek faiz oranları borçlanmayı daha pahalı hale getirirken araç alıcıları olarak kredilerde bir fren mekanizması beklentisi oluştu.

FAİZLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak, kesintilere rağmen, genel faiz oranı pandemi öncesi seviyelerin çok üzerinde kalmaya devam ediyor. Araba kredisi faiz oranları nispeten yüksek kalmaya devam ederken, uzmanlar şu anda araba satın alma maliyetini önemli ölçüde etkileyen diğer faktörlere dikkat çekiyor; bunlar arasında bayi envanteri, tüketici kredi puanları ve daha uzun vadeli araba kredileri yer alıyor.

İnsanların aylık ödemeleri daha uygun hale getirmek için daha geleneksel beş yıllık krediden altı ve hatta yedi yıla geçme kararları aldıklarını gördük. Ne kadar uzun süre borçlanırsanız, faiz oranı o kadar yüksek olur ve kredinin ömrü boyunca o kadar fazla faiz ödersiniz. Bunun nedeni, kredi veren için daha yüksek bir risk olmasıdır.

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Otomobil alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyor. Kredi çekeceklere müjde. Bankalardan ilk sinyal geldi. Merkez Bankası, üçüncü çeyrek banka kredi eğilim anket sonuçlarını açıkladı. Bankalar, taşıt kredilerindeki sıkılaşma sürecinin sona yaklaştığını ifade ederek yılın son çeyreğinde faizlerde düşüş yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

Bir süredir yüksek kredi faizleri nedeniyle vatandaşlar kredi çekmek konusunda temkinli davranıyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle yükselen faiz oranları, taşıt kredilerine olan talebi ciddi şekilde sınırlandırdı. Otomobil satışları ise yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık %15 oranında daraldı. Otomobil firmaları pazardaki daralma nedeniyle çeşitli kampanyalar düzenlese de, talep beklenen seviyelere ulaşamadı.

TAŞIT KREDİLERİNDE KISMİ GERİLEME

27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi %42,67’ye kadar geriledi. Bu oran, temmuz ayında %55,36 seviyesindeydi. Son üç ayda yaklaşık 13 puanlık bir düşüş görüldü.

Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti.

Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.

BAZI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ FIRSATLAR SUNUYOR

Uzmanlar, faiz oranları düşene kadar büyük finansal hamleleri erteleyen tüketicilerin bir süre daha beklemek zorunda kalabileceğini söylüyor.

Pek çok potansiyel alıcı faiz oranlarının düşmesini beklemek isterken, bazı markalar alıcılara şişen stoklarını eritmeleri için cazip teşvikler sunuyor. Peki, Şimdi bir araba mı satın almalısınız yoksa daha iyi finansman seçeneklerini mi beklemelisiniz?

Para hareketlerini zamanlama lüksüne sahip olanlar için beklemeyi göze alabiliyorsanız, birkaç ay beklemek finansman konusunda size para kazandırabilir. Ancak acilen bir arabaya ihtiyacı olanlar için, yüksek faiz oranlarına rağmen iyi bir fırsat bulmanın yolları da mevcut.

YÜKSEK FAİZ ORTAMINDA EN İYİ OTOMOBİL KREDİSİ ANLAŞMASINI NASIL YAPILIR?

Faiz oranlarının düşmesini sabırsızlıkla bekleyen alıcılar için en iyi fırsatı yakalamak için bazı stratejiler şöyle:

Araştırma yapın: Faiz oranları kredi veren kuruluşlar arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle bankaların, kredi birliklerinin ve çevrimiçi kredi veren kuruluşların tekliflerini karşılaştırın.

Faiz oranları kredi veren kuruluşlar arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle bankaların, kredi birliklerinin ve çevrimiçi kredi veren kuruluşların tekliflerini karşılaştırın. Kredi notunuzu kontrol edin: Daha yüksek kredi notuna sahip borçlular daha iyi oranlar alırlar, bu nedenle başvurmadan önce mümkünse kredi notunuzu iyileştirin.

Daha yüksek kredi notuna sahip borçlular daha iyi oranlar alırlar, bu nedenle başvurmadan önce mümkünse kredi notunuzu iyileştirin. Kefil bulundurmayı düşünün: Kredi notunuz düşükse, daha iyi kredi notuna sahip bir kefil daha düşük bir faiz oranı elde etmenize yardımcı olabilir.

Kredi notunuz düşükse, daha iyi kredi notuna sahip bir kefil daha düşük bir faiz oranı elde etmenize yardımcı olabilir. Stokları yüksek olan markaları düşünün: Bayilerin, ihtiyaç duydukları araçlar için anlaşma yapma olasılıkları daha yüksektir.

SON ANALİZ

Merkez Bankası faiz indirimleri ufukta olsa da taşıt kredisi oranları 2024'ün sonlarına veya 2025'in başlarına kadar önemli ölçüde düşmeyebilir. Şimdilik, otomobil alıcılarının yüksek oranlarda dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekecek. Bekleyebilirseniz, bir otomobil satın almayı ertelemek size para kazandırabilir. Ancak şimdi bir araca ihtiyacınız varsa, mümkün olan en iyi anlaşmayı elde ettiğinizden emin olmak için tüm seçeneklerinizi keşfedin.

Bundan sonra nasıl hareket etmeye karar verirse versin, borçluların yapabileceği en etkili hareket, zamanında ödemeler yaparak ve kredi kullanım oranlarını azaltarak kredi puanlarını iyileştirmek ve böylece borç aldıklarında daha iyi faiz oranları elde etmek olacak.