Taşıt kredisi faiz oranları düştü! İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indirimi, otomobil sahibi olmayı düşünenler için yeni fırsatlar doğurdu. Politika faizinin yüzde 45’e çekilmesiyle birlikte, bankalar da taşıt kredisi faiz oranlarında kısmi bir gerileme yaşadı. Son verilere göre, 12 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesine düşerken, 48 ay vadeli kredilerde de benzer oranlar görülüyor. Bu durum, araç almayı düşünen vatandaşları en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya yönlendirdi.

Bankalar, farklı vade sürelerine göre değişen faiz oranları sunarken, kısa vadeli kredilerde faizlerin daha düşük olması dikkat çekiyor. Ancak uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme miktarının arttığı görülüyor. Bu nedenle kredi kullanmayı düşünenlerin yalnızca faiz oranlarına odaklanmak yerine, ödeme planlarını, ek masrafları ve sigorta şartlarını da göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,70

Aylık Taksit: 27.904,90 TL

Toplam Ödeme: 336.296 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03 TL

Toplam Ödeme: 330.153 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %4,66

Aylık Taksit: 29.914,15 TL

Toplam Ödeme: 360.219 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 28.007,85 TL

Toplam Ödeme: 337.344 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,62

Aylık Taksit: 27.740,59 TL

Toplam Ödeme: 334.137 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47 TL

Toplam Ödeme: 363.547 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.334 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 30.836,12 TL

Toplam Ödeme: 371.283 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %7,41

Aylık Taksit: 36.033,77 TL

Toplam Ödeme: 433.655 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.334 TL