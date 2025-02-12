Taşıt kredisi faiz oranları düştü! İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirdiği toplam 500 baz puanlık faiz indirimi, otomobil sahibi olmayı düşünenler için yeni fırsatlar doğurdu. Politika faizinin yüzde 45’e çekilmesiyle birlikte, bankalar da taşıt kredisi faiz oranlarında kısmi bir gerileme yaşadı. Son verilere göre, 12 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesine düşerken, 48 ay vadeli kredilerde de benzer oranlar görülüyor. Bu durum, araç almayı düşünen vatandaşları en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya yönlendirdi.
Bankalar, farklı vade sürelerine göre değişen faiz oranları sunarken, kısa vadeli kredilerde faizlerin daha düşük olması dikkat çekiyor. Ancak uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme miktarının arttığı görülüyor. Bu nedenle kredi kullanmayı düşünenlerin yalnızca faiz oranlarına odaklanmak yerine, ödeme planlarını, ek masrafları ve sigorta şartlarını da göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 27.904,90 TL
Toplam Ödeme: 336.296 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03 TL
Toplam Ödeme: 330.153 TL
Faiz Oranı: %4,66
Aylık Taksit: 29.914,15 TL
Toplam Ödeme: 360.219 TL
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85 TL
Toplam Ödeme: 337.344 TL
Faiz Oranı: %3,62
Aylık Taksit: 27.740,59 TL
Toplam Ödeme: 334.137 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334 TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12 TL
Toplam Ödeme: 371.283 TL
Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 36.033,77 TL
Toplam Ödeme: 433.655 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334 TL